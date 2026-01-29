심형탁 子 하루, 생후 359일차에 드디어...10초 혼자 서기 성공 "스스로 자립 뿌듯" ('슈돌')

기사입력 2026-01-29 08:23


심형탁 子 하루, 생후 359일차에 드디어...10초 혼자 서기 성공 "…

심형탁 子 하루, 생후 359일차에 드디어...10초 혼자 서기 성공 "…

심형탁 子 하루, 생후 359일차에 드디어...10초 혼자 서기 성공 "…

심형탁 子 하루, 생후 359일차에 드디어...10초 혼자 서기 성공 "…

심형탁 子 하루, 생후 359일차에 드디어...10초 혼자 서기 성공 "…

[스포츠조선 정안지 기자] 배우 심형탁의 아들 하루가 10초46 동안 혼자 서기에 성공했다.

지난 28일(수) 방송된 '슈퍼맨이 돌아왔다'에서는 심형탁과 하루 부자의 첫 새해맞이가 공개됐다. 이와 함께 '슈돌'은 전국 시청률 3.8%를 기록하며 동시간대 예능 프로그램 1위에 등극, 파죽지세의 상승세를 이어갔다.(닐슨코리아 기준)

이날 생후 359일차 하루의 첫 새해맞이가 랜선 이모와 삼촌들의 광대를 들썩이게 했다. 생활한복을 입고 귀염 뽀짝한 모습을 뽐낸 하루는 새해를 맞아 새로운 경험을 했다. 세배를 배우고 처음으로 윷놀이를 했고, 엄마의 나라인 일본의 전통놀이도 즐기며 더 많은 세상 배워 나갔다.


심형탁 子 하루, 생후 359일차에 드디어...10초 혼자 서기 성공 "…
새해를 맞아 인생 첫 만두국의 맛도 경험했다. 밀가루 대신 전분을 묻혀 삶은 인생 첫 만두국을 국물 한방울까지 클리어한 하루는 온몸으로 '맛있음'을 표현할 줄도 알게 됐다. 1단계는 미소 발사, 2단계는 격한 발 동동, 3단계는 둠칫둠칫 댄스로 요리를 해준 아빠를 흐뭇하게 만들었다.

한 살을 더 먹은 하루는 할 수 있는 것도 늘었다. 벽을 잡고 한발 한발 이동하는 하루의 모습에 김종민과 랄랄은 "하루 지금 걷는 거 아니에요?"라며 깜짝 놀랐다. 이어 하루는 10초46 동안 혼자 서기에 성공했다. 이에 아빠 심형탁은 "스스로 자립한 거잖아요. 진짜 뿌듯하다"라며 하루의 성장에 감격했다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박시은♥진태현, "왜 성인만 입양하냐" 오해에 "자연스럽게 인연 이어진 것"(남겨서뭐하게)

2.

'47세' 정가은, 이혼 후 택시기사하더니...재혼 가능성 "딸이 '좋은 아빠' 원해"

3.

김지연, 전남편 이세창 언급.."재혼했지만 딸과 만남은 지속, 현 아내도 이해"

4.

옥주현, 또 '옥장판' 소환되자 정면 대응…"내 죄는 옥주현이라는 것"

5.

차은우 '200억' 탈세 할 때 소속사는 '85억' 추징금...그럼에도 손절은 'NO'

연예 많이본뉴스
1.

박시은♥진태현, "왜 성인만 입양하냐" 오해에 "자연스럽게 인연 이어진 것"(남겨서뭐하게)

2.

'47세' 정가은, 이혼 후 택시기사하더니...재혼 가능성 "딸이 '좋은 아빠' 원해"

3.

김지연, 전남편 이세창 언급.."재혼했지만 딸과 만남은 지속, 현 아내도 이해"

4.

옥주현, 또 '옥장판' 소환되자 정면 대응…"내 죄는 옥주현이라는 것"

5.

차은우 '200억' 탈세 할 때 소속사는 '85억' 추징금...그럼에도 손절은 'NO'

스포츠 많이본뉴스
1.

"우승하러 왔다" 손흥민 미국행 사기 당한 수준, LAFC 우승 생각 진심 없나...SON 원맨팀 막장 계획? 핵심 자원 '無영입'

2.

'한국인 영입' 무조건 초대박! 이강인(토트넘, 24) 실망감만 안겼다…손흥민+이영표의 기억→"1월 이적 사실상 무산"

3.

미쳤다! 韓 21번째 프리미어리거 포기는 없다...국가대표 공격수 오현규, 풀럼행 아직 몰라 "1순위 영입 협상 타결 NO"

4.

희소식! "ATL 김하성, 5월 중 복귀 가능" 이론적으로는 더 빨리 돌아올수도?

5.

오현규 대반전! 풀럼 아니고,'리즈 유나이티드 이적'이 현실적…포스텍마저 호평 일색 "성공하려는 의지 강해"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.