기사입력 2026-01-29 10:20


아이들, '엠카'서 'Mono' 첫 무대…완성도 높은 퍼포먼스 예고

[스포츠조선 고재완 기자] 그룹 i-dle (아이들)이 음악 방송을 통해 본격적인 활동에 돌입한다.

아이들(미연, 민니, 소연, 우기, 슈화)는 29일 방송되는 Mnet '엠카운트다운'에 출연해 디지털 싱글 'Mono (Feat. skaiwater)' 무대를 방송 최초로 공개한다.

지난 27일 발매된 'Mono (Feat. skaiwater)'는 고유한 정체성과 본질에 대한 아이들의 고민과 열정을 담은 곡이다. 미니멀한 비트와 중독성 강한 멜로디, 따뜻한 메시지를 담은 가사가 어우러져 호평을 받고 있다. 발매 직후 국내외 음원차트 1위를 기록하며 뜨거운 반향을 불러일으킨 만큼 첫 방송 무대에도 이목이 집중된다.

아이들은 감각적인 퍼포먼스까지 더해 완성도 높은 무대를 선사한다. 뮤직비디오에서 화제를 모은 메가 크루 퍼포먼스에 이어 아이들만의 색채로 완성된 웨이브 안무와 퍼포먼스가 깊은 인상을 남길 전망이다.

특히 '엠카운트다운' 최장수 여자 MC였던 미연이 우기와 함께 이날 스페셜 MC로 활약한다. 미연과 우기는 지난 2023년 2월 방송된 '엠카운트다운'에 이어 약 2년 만에 다시 한번 스페셜 MC로 시청자들과 만난다. 유쾌한 에너지와 탁월한 진행 실력을 갖춘 두 사람의 호흡에도 관심이 쏠린다.

아이들은 '엠카운트다운'을 시작으로 KBS2 '뮤직뱅크', MBC '쇼! 음악중심', SBS '인기가요' 등 주요 음악 방송을 통해 활발히 활동할 예정이다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

