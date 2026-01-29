허영만 "타짜로 번 100억, 주식으로 다 날렸다?…원래 만화인생 목표가 5등만 하자였다"(데이앤나잇)

기사입력 2026-01-29 10:23


허영만 "타짜로 번 100억, 주식으로 다 날렸다?…원래 만화인생 목표가…

[스포츠조선 고재완 기자] 대한민국 만화의 살아있는 거장 허영만이 MBN '김주하의 데이앤나잇'에 출연해 자신과 관련한 루머의 진실을 속 시원히 밝힌다.

오는 31일 방송하는 MBN '김주하의 데이앤나잇' 10회에는 '식객' '타짜' 등 히트 영화와 드라마의 원작자이자 전설적인 만화가 허영만이 출격, "타짜로 번 100억을 주식으로 다 날렸다"라는 파격 루머를 최초로 해명한다. 1,000만 관객을 동원한 '타짜'로 인해 굉장한 수입을 올렸던 허영만이 루머를 듣자마자 "소문이 이렇게 나는구나?"라고 황당해하며 진실을 밝힌 것. 과연 허영만 주식 실패설의 진실은 무엇인지, 아내에게 욕을 먹은 적이 있다고 고백한 허영만만의 특별한 자산 관리 방법은 무엇인지 궁금증이 증폭된다.

또한 53년간 200편 이상의 작품을 남긴 대작가 허영만이 "만화 인생의 목표가 5등만 하자였다"라고 털어놔 충격을 안긴다. 게다가 허영만이 목표를 '5등'으로 잡은 상상 초월 이유를 들은 3MC는 공감하며 웃음을 터트린 것. 기발하지만 왠지 이해 가는 허영만의 '5등 목표' 이유가 호기심을 높인다.


허영만 "타짜로 번 100억, 주식으로 다 날렸다?…원래 만화인생 목표가…

허영만 "타짜로 번 100억, 주식으로 다 날렸다?…원래 만화인생 목표가…
이어 허영만은 "송충이는 솔잎을 먹고 살아야지"라는 말을 내뱉으며 한동안 뜸했던 본업으로서의 컴백을 알린다. 색다른 소재와 차별화된 스토리가 주특기인 허영만이 특별히 '데이앤나잇'을 통해서만 신작의 주제를 깜짝 스포한 가운데 모두가 감탄한 허영만 신작의 주제에 관심이 모인다.

반면 결혼 52년 차 허영만은 아내와의 '초 프리한 결혼생활'도 공개해 놀라움을 자아낸다. 취미 부자로 알려진 허영만이 여행을 떠날 때도 사전 허락 대신 여행지에 도착한 뒤 연락하는, '선 조치 후 보고'를 한다고 해 웃음을 안긴 것. 하지만 허영만은 이내 각방 생활 중인 아내가 연락도 없이 파리 여행을 떠난 후 아들과 통화로 그 사실을 알게 된 사연을 전해 '뛰는 허영만 위에 나는 허영만 아내'의 면모를 드러낸다.

그런가 하면 김주하는 데뷔 이래 최초로 연기에 도전해 반전 매력을 뿜어낸다. 김주하가 영화 '타짜' 속 김혜수의 명대사인 "나 이대 나온 여자야!"를 찰지게 재현해 현장을 초토화시킨 것. 여기에 김주하는 허영만으로부터 도널드덕 닮은 파격적인 캐리커처 선물을 받고 파안대소하는 유쾌함으로 예능 퀸의 면모를 제대로 발산하며 맹활약한다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'47세' 정가은, 이혼 후 택시기사하더니...재혼 가능성 "딸이 '좋은 아빠' 원해"

2.

함소원♥진화, 달달 스킨십→재결합 조짐에..시母 폭발 "애 핑계 말고 중국 와라"

3.

차은우 '200억' 탈세 할 때 소속사는 '85억' 추징금...그럼에도 손절은 'NO'

4.

故 김창익 눈길 사고로 사망...형 김창완 "내 몸 잘려나간 느낌" 눈물의 18주기

5.

'공개열애 2번' 전현무, 49세에도 엄마 몰래 연애..."기사로 아셨다"

연예 많이본뉴스
1.

'47세' 정가은, 이혼 후 택시기사하더니...재혼 가능성 "딸이 '좋은 아빠' 원해"

2.

함소원♥진화, 달달 스킨십→재결합 조짐에..시母 폭발 "애 핑계 말고 중국 와라"

3.

차은우 '200억' 탈세 할 때 소속사는 '85억' 추징금...그럼에도 손절은 'NO'

4.

故 김창익 눈길 사고로 사망...형 김창완 "내 몸 잘려나간 느낌" 눈물의 18주기

5.

'공개열애 2번' 전현무, 49세에도 엄마 몰래 연애..."기사로 아셨다"

스포츠 많이본뉴스
1.

"우승하러 왔다" 손흥민 미국행 사기 당한 수준, LAFC 우승 생각 진심 없나...SON 원맨팀 막장 계획? 핵심 자원 '無영입'

2.

'한국인 영입' 무조건 초대박! 이강인(토트넘, 24) 실망감만 안겼다…손흥민+이영표의 기억→"1월 이적 사실상 무산"

3.

미쳤다! 韓 21번째 프리미어리거 포기는 없다...국가대표 공격수 오현규, 풀럼행 아직 몰라 "1순위 영입 협상 타결 NO"

4.

오현규 대반전! 풀럼 아니고,'리즈 유나이티드 이적'이 현실적…포스텍마저 호평 일색 "성공하려는 의지 강해"

5.

희소식! "ATL 김하성, 5월 중 복귀 가능" 이론적으로는 더 빨리 돌아올수도?

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.