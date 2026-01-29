'문제적 연프' 합숙맞선, 최종선택前 데이트→상견례로 돌변…테토女' 김현진 '직진고백' 승부수 통할까

[스포츠조선 고재완 기자] SBS '자식 방생 프로젝트-합숙 맞선'의 김현진이 최종 선택을 하루 앞두고 김현준에게 '직진 고백'이라는 마지막 승부수를 던진다.
SBS 예능프로그램 '합숙 맞선'은 결혼하고 싶은 싱글 남녀 10명과 자식을 결혼시키고 싶은 어머니 10명이 5박 6일 동안 한 공간에서 합숙하며, 내 자식의 연애를 눈앞에서 지켜보는 초현실 리얼리티 연애 예능 프로그램. 서장훈, 이요원, 김요한이 3MC로 함께하며, 재치 있는 분석과 공감, 솔직한 리액션으로 몰입도를 끌어올리고 있다.
'문제적 연프' 합숙맞선, 최종선택前 데이트→상견례로 돌변…테토女' 김현진 '직진고백' 승부수 통할까29일 방송되는 5회에서는 홀연히 자취를 감췄던 엄마들이 최종 선택일을 하루 앞두고 귀환하며 지각대변동이 일어난다. 맞선남녀들의 설렘 가득한 데이트 현장에 갑작스럽게 양가 엄마들이 등장해, 데이트가 순식간에 '상견례'로 돌변하며 긴장감이 치솟는 것. 갑작스러운 상견례에 김묘진은 "데이트를 하게 해주셨어야죠! 왜 맞선을 하게 해주셨어요"라고 표효하고, 조은나래는 "상견례일 줄 알았으면 옷 이렇게 안 입었지"라며 TPO를 걱정하는 등 돌발 상황이 펼쳐진다. 더불어 예기치 못한 상견례를 치른 맞선남녀들과 엄마들의 감정에도 거센 폭풍우가 몰아친다는 후문이다.
이중 김현진이 '합숙 맞선'을 대표하는 '테토녀'답게 시원스러운 행보를 보이며 판을 뒤흔든다. 김현진은 호감 상대인 김현준에게 마지막 어필을 하기 위해, 김묘진과 은밀한 비즈니스 파트너를 결성, 전략 회의에 돌입한다. 마침내 성사된 김현준과의 1대 1 대화에서 김현진은 "솔직히 내가 오빠한테 마음 있는 거 알잖아"라며 돌직구 고백을 해 김현준은 물론, MC들을 깜짝 놀라게 한다. 서장훈은 "나라면 이 타이밍에서 과감하게 현진 씨를 알아볼 것 같다"라고 과몰입하며 애타는 조언을 쏟아내 주변을 폭소케 한다는 전언.
김현진의 마지막 승부수가 김현준의 마음을 움직일 수 있을지, 최종 선택을 앞두고 불어닥친 '상견례 폭풍우'가 맞선남녀들의 애정전선에 어떤 변화를 일으킬지 기대가 수직 상승한다. 고재완 기자 star77@sportschosun.com