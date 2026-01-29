관상가 "한고은, 혼자 모든 걸 이고지고 가는 스타일→신영수♥와는 마님과 머슴 관계" 공감 폭발(고은언니)

한고은은 29일 자신의 유튜브 채널 '고은언니 한고은'에 '잉꼬부부인 줄 알았는데... 한고은 부부의 충격적 관상 결과 최초공개 (마님과 머슴, 부부싸움)'라는 제목의 영상을 공개했다.
영상은 한고은이 새해 인사와 채널 목표를 전한 뒤, 초대한 전문가가 집을 둘러보며 풍수 점검과 부부 관상·궁합 풀이를 이어갔다.
핵심은 '부부 관계'와 '한고은의 성향'이었다. 전문가는 한고은 부부를 두고 "마님과 머슴의 관계"라고 표현하며, 신영수의 성향과 한고은이 유의해야 할 지점을 구체적으로 짚었다. 동시에 한고은에 대해서는 "겉으론 맑고 밝게 웃지만 상처도 많고, 누구에게 의지하기 어렵고 스스로 끌고 가야 하는 고단함이 있다"는 취지로 설명했다.
한고은이 남편 신영수를 불러 함께 궁합을 보는 장면에서 전문가는 "신영수는 기본적으로 아내에게 주도권을 주고 맞춰 살 수밖에 있는 처지"라며 "반항기가 가끔 있지만, 반항을 해봐야 안 되는 걸 알고 다시 돌아와 굽힐 수밖에 없는 숙명"이라는 표현을 했다. 신영수는 이 진단을 듣고 "이렇게 정확하게 들으니까 오히려 더 마음이 편하다. 느끼고 있었고 알고 있었던 부분"이라고 웃었다.
전문가는 신영수의 성향도 구체적으로 설명했다. "남을 배려하고 맞춰주는 기질이 강하지만, 예의가 없거나 남에게 피해를 끼치는 것에는 극도로 분노한다"고 말했고 한고은은 "맞아요. 극도의 분노라는 게 정확한 표현"이라고 맞장구치자, 전문가는 "잘해주고 맞춰주다가도, 상대가 마음을 제대로 받아주지 않을 때 왔다 갔다 한다. 착하고 좋은 사람이었다가 '욱'하고 터지는 사람이었다가 한다"고 부연했다.
부부 생활에서의 '감정 포인트'도 언급됐다. 전문가는 "신영수는 아내와 있었던 사건들을 각인해 가슴속에 새기는 타입이고 오래 기억한다"며, 작은 생활 장면을 예로 들며 '부탁'이 '지적'으로 받아들여질 수 있다고 설명했다. 그러면서 한고은에게는 "평소엔 참고 맞춰주는 편이니, 한 번 성질을 낼 때는 받아주는 게 좋다. 그게 각인돼 고마움을 오래 간직한다"는 취지로 조언했다.
한고은의 개인 성향에 대해서는 "사주의 에너지도 그렇고 얼굴에서 느껴지는 것도 그렇지만, '본인이 견디었다'는 느낌"이라며 "방치됐다"는 인상도 있다고 말했다. 이어 "그걸 이기기 위해 스스로 일어났고, 그 과정에서 마음의 힘듦이나 외로움이 강했는데 그게 눈빛에 드러난다"는 취지로 해석했다.
또 "맑고 밝게 웃고 있지만 상처도 많고, 존중받고 싶은 만큼 남을 존중하려는 의식이 강하다"면서도 "누구한테 의지할 곳이 별로 없고, 내가 모든 것을 이고 지고 가야 하니 고단함이 있다"고 말했다. "장녀 같은 에너지가 있다. 장녀가 아니어도 장녀처럼 끌고 가야 한다"는 표현도 나왔다.
한고은이 "취미가 없다. 취미를 갖는 건 사치라고 생각했다"고 말하자, 전문가는 "산책하고 걷는 것"을 권하며 스트레스 완화에 도움이 된다고 했다. 한고은이 "어떤 산이 있냐"고 묻자, 전문가는 화기(불의 에너지)가 강한 산으로 관악산을 언급하며 "연주대와 연주암까지 올라가면 좋겠다"는 취지로 조언했다.
관상 표현도 이어졌다. 전문가는 한고은을 "맑은 청년상 같은 느낌"이라며 "때 묻지 않은 순수함이 있지만 자립적으로 끌고 갈 힘이 있는 에너지"라고 평가했다. 신영수에 대해서는 "스님상"이라고 표현하면서도 "현실적인 것을 채우려는 마음과, 그 너머로 타인의 감정·마음에 동요되는 부분이 있다"고 덧붙였다.
궁합에 대해서는 "맑은 청년상과 스님상은 괜찮은 궁합"이라면서도 "조금 안 맞는 부분도 있긴 하다. 둘 다 강한 건 별로 좋지 않다"는 식으로 정리했다.