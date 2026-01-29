'한고은♥' 신영수, '7년째 백수'인데 "아내 덕 돈 걱정 없이 산다" 자랑
[스포츠조선 정유나 기자] 배우 한고은의 남편 신영수가 "아내는 믿고 의지할 수 있는 사람"이라며 정서적·물질적 안정감을 준다고 밝혔다.
29일 한고은의 유튜브 채널에는 '잉꼬부부인 줄 알았는데... 한고은 부부의 충격적 관상 결과 최초공개 (마님과 머슴, 부부싸움)'이라는 제목의 영상이 공개됐다.
영상에서 한고은·신영수 부부는 역술가 박성준을 만나 부부 궁합과 관상을 살펴봤다. 박성준은 먼저 "두 분이 서로를 만나 좋은 점과 아쉬운 점이 있느냐"고 질문했다.
이에 신영수는 "아내는 믿고 의지할 수 있는 사람이다. 제가 아프거나 힘든 상황일 때마다 더 잘 챙겨준다"며 "솔직히 물질적으로도 안정감을 준다. 돈 걱정 없이 살게 해준다"고 솔직한 속내를 밝혔다.
이를 들은 박성준은 두 사람의 관계에 대해 "기본적으로 신영수 씨는 아내에게 잡혀 살게 태어났다. 머슴의 운명을 타고났다"며 "두 분은 마님과 머슴의 관계"라고 분석해 웃음을 자아냈다.
한고은은 부부싸움에 대해 "큰 싸움은 없다. 남편에게 쓰레기를 쓰레기통에 넣어달라고 말했을 뿐인데, 남편은 제가 지적을 하고 야단을 친다고 생각한다"고 털어놨다.
이에 박성준은 "신영수 씨는 대부분 참고 맞춰주는 편이지만, 어느 순간 성질을 낼 때가 있을 것"이라며 "그럴 때는 한고은 씨가 한 번쯤 받아주는 게 좋다"고 조언했다.
한편, 한고은은 지난 2015년 4세 연하의 일반인 신영수와 결혼했다. 신영수는 과거 홈쇼핑 MD로 근무했으나, 아버지의 병간호를 위해 퇴사한 뒤 현재 7년째 무직 상태인 것으로 전해졌다.
