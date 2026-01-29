한혜진, '두쫀쿠' 혹평 "이빨에 끼어, 남친앞에선 NO…못먹었다고 탈있는 맛 아냐→내 돈주고 사먹을 일無"

|
[스포츠조선 고재완 기자] 모델 한혜진이 최근 화제의 '두쫀쿠(두바이 쫀득 쿠키)'에 대해 혹평을 남겼다.
식감에 대해서는 "겉에 초코 파우더가 묻어 있고, 먹다 보면 안쪽은 젤리 같은 느낌이 난다"며 "아이스크림처럼 처음엔 차갑다가 씹을수록 식감이 달라진다"면서도 "먹는 과정이 깔끔하지 않다"는 점을 재차 강조했다.
이어 제로 칼로리 에너지 음료도 등장했다. 한혜진은 "제로가 주는 끝맛이 있다. 그래서 내가 제로를 잘 안 먹는 것 같다"고 말하며 맛만 확인했다. 별점은 "5점 만점에 5점"이 아닌 "0점 드리겠다"고 선을 그었다.
반전은 '흑백요리사' 셰프 협업 편의점 상품들이었다. 한혜진은 임태훈 셰프의 '철가방 만두'를 두고 "입안에 은은하게 퍼지는 동파육의 향. 향은 100점"이라며 감탄했다. "가격 대비 너무 좋다"며 "4.5점"을 줬다. 최강록 셰프의 '간장 들기름 비빔밥'에선 "당면은 빼겠다"며 취향대로 조정했고, "제 입에는 좀 달아서 3.5점"이라고 평가했다. "들기름을 조금만 더 주셨더라면"이라는 아쉬움도 남겼다.
가장 높은 반응은 에드워드 리 셰프의 '김치전 스낵'이었다. 한혜진은 "진짜 미니 김치전 같다. 너무 귀엽다"면서 한입 먹자마자 "너무 맛있다. 대박"을 외쳤다. "김치전 바삭하게 구워서 테두리 꼬투리 맛"이라고 표현하며 "500개 사야 되겠다. 일단 쟁여야겠다"고 흥분했다. 별점은 "5점"이었다.
이후에도 '취향 저격 콕콕 땡초 크림 파스타'는 "씹으면 맵다"며 "3.7점", '대추 맛 요플레'는 "향, 맛 전부 대추다. 대추 그 자체"라며 "4.5점"을 줬다. '컵누들 비빔면'은 "맵찔이들은 매워매워하면서 먹을 정도"라며 "3.5점"을 매겼다. 빵류에선 '연세우유 딸기 생크림빵' "3점", '고구마 생크림빵' "3.5점"으로 갈렸다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com