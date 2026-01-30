이게 이홍기라고? '위화감 실종' 여장사진…"어때"

기사입력 2026-01-30 06:22


이게 이홍기라고? '위화감 실종' 여장사진…"어때"

이게 이홍기라고? '위화감 실종' 여장사진…"어때"

[스포츠조선 김준석 기자] 밴드 FT아일랜드 보컬 이홍기가 여장 분장으로 색다른 근황을 전해 화제를 모았다.

이홍기는 29일 자신의 SNS에 "어때?"라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 이홍기는 웨이브 헤어와 섬세한 메이크업, 반짝이는 무대 의상을 갖춘 여장 모습으로 거울 셀카를 남기고 있다.

대기실로 보이는 공간에서 자연스러운 표정으로 카메라를 응시하며 콘셉트 소화력을 뽐냈다.

특히 초커 스타일의 액세서리와 의상이 어우러지며 평소 강렬한 록 보컬 이미지와는 또 다른 분위기를 자아냈다.

게시물을 본 팬들은 "여장도 찰떡", "무대 콘셉트 기대된다", "이홍기라 가능한 소화력" 등의 반응을 보이며 뜨거운 관심을 보냈다. 일부 팬들은 공연이나 촬영을 앞둔 분장일 것으로 추측하며 기대감을 드러냈다.

한편 FT아일랜드는 FNC엔터테인먼트와 재계약을 체결하며 20년째 동행을 이어간다.

FNC엔터테인먼트는 29일 "FNC엔터테인먼트의 창립 아티스트이자 밴드의 한류를 이끈 FT아일랜드와 오랜 시간 쌓아온 깊은 신뢰와 믿음을 바탕으로 재계약을 체결했다"라며 "FNC엔터테인먼트의 설립 20주년을 맞는 2026년에 회사의 성장과 역사를 함께 만들어온 FT아일랜드와 다시 한번 동행하게 되어 매우 뜻깊다"라고 밝혔다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"박나래가 합의 거절해"…자택 절도범, 항소심서 선처 호소[SC이슈]

2.

이경규, 딸 결혼해도 '돈 팍팍' 쓰는 소비습관에 충격 "이게 6만원?"

3.

'7년째 백수' 신영수 "♥한고은 덕 돈 걱정 없이 살아" 자랑

4.

가수 겸 제작자 신 씨, 라스베이거스 카지노 '54억 흔적' 포착…경찰 진술 확보

5.

박나래 '주사 이모', 억울함 호소 후 수상한 팔로잉…전현무·키·그알까지 왜?

연예 많이본뉴스
1.

"박나래가 합의 거절해"…자택 절도범, 항소심서 선처 호소[SC이슈]

2.

이경규, 딸 결혼해도 '돈 팍팍' 쓰는 소비습관에 충격 "이게 6만원?"

3.

'7년째 백수' 신영수 "♥한고은 덕 돈 걱정 없이 살아" 자랑

4.

가수 겸 제작자 신 씨, 라스베이거스 카지노 '54억 흔적' 포착…경찰 진술 확보

5.

박나래 '주사 이모', 억울함 호소 후 수상한 팔로잉…전현무·키·그알까지 왜?

스포츠 많이본뉴스
1.

[오피셜]축구협회장, 단장, 감독, 국대 선수 '영구 퇴장!'…승부조작 및 불법도박 뿌리째 뽑는 중국, 스케일 다른 133명 무더기 징계

2.

"초대박!" 中 준우승 캡틴 EPL 간다…U-23 아시안컵 결승전→울버햄튼 이적 위해 영국行

3.

김민재(첼시, 29) 비상사태! EPL 무조건 가야 합니다…KIM 라커룸 영향력 바닥→"완벽한 3옵션 벤치 멤버"

4.

"작년과 달라" vs "토론토부터 넘고 와" 돌아온 악의 제국 양키스, 다저스의 독주 막을 유일한 대항마일까

5.

[오피셜]美쳤다! 잊혀진 남자 베르너, 손흥민 뒤따라 MLS 전격입성…"새너제이 역대 최고의 영입"→4월 SON과 우정의 맞대결

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.