양세형, 女 출연자 향한 '무례 논란' 터졌다..."수염이 왜 이렇게 많냐"

기사입력 2026-01-30 06:11


[스포츠조선 김준석 기자] 개그맨 양세형이 김숙을 향해 "수염이 왜 이렇게 많냐"고 말하자 스튜디오는 웃음으로 넘쳤고, 방송 이후 시청자들 사이에서도 다양한 반응이 이어지고 있다.

29일 방송된 MBC '구해줘! 홈즈'에서는 양세형과 코미디언 출신 유튜버 엔조이커플 손민수·임라라 부부가 내 집 마련을 꿈꾸는 신혼부부들을 위해 맞춤형 임장에 나섰다.

이날 방송은 전국 신혼부부 가운데 약 44%만이 자가에 거주하고 있는 현실을 조명하며, 내 집 마련을 목표로 하는 신혼부부들에게 실질적인 주거 가이드를 제시했다.

특히 결혼 4년 차에 접어든 연예계 대표 잉꼬부부 엔조이커플과 양세형은 결혼 0년 차부터 7년 차까지 내 집 마련에 성공한 신혼부부들의 집을 직접 둘러보며 현실적인 노하우를 공유했다.

은평구 신사동에 한 예비부부의 집에 도착한 세 사람은 셀프인테리어로 분위기를 낸 집을 구경하기 시작했다.

또 집주인들이 냉장고까지 공개를 허락해 눈길을 끌었다.

양세형은 예비부부의 냉동실에 얼러있는 냉동밥을 발견한 후 "난 집에 전기밥솥이 없다"라며 "밥을 좀 질게 한 후에 냉동시켰다가 먹으면 바로 밥을 한 것처럼 맛이 있다"라고 꿀팁을 전수했다.

이때 양세형은 미래의 신부에게 "난 내가 해"라고 이야기했고, 스튜디오에서는 양세형과 김숙을 몰아가기 시작했다.


결국 양세형은 "숙아 내가 해"라고 큰소리쳐 웃음을 자아냈다.

양세형은 "근데 숙 선배를 가까이에서 처음 보는데 수염이 왜 이렇게 많이 났냐"라고 말해 김숙을 당황케 만들었다.

장동민 역시 "오후가 되니까 수염이 좀 올라온다"라고 말해 웃음을 더 했다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

