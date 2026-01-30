송지효, 갑상선 투병 지예은 챙겼다..."안쓰럽고 마음 아파"

기사입력 2026-01-30 05:05


송지효, 갑상선 투병 지예은 챙겼다..."안쓰럽고 마음 아파"

[스포츠조선 조윤선 기자] 송지효가 지예은을 친동생처럼 살뜰히 챙겼다.

29일 송지효의 유튜브 채널에는 '송지효 지예은 커플룩 입고 데이트하는 영상 ft.페어몬트 호텔 뷔페, 더현대 쇼핑'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 송지효는 "예은이와 뷔페에 가고 싶어서 맛있는 거 사주겠다고 꼬셨다. 예은이가 지난번에 몸이 안 좋았을 때 뷔페에 갔는데 오롯이 즐기지 못했다. 그래서 안쓰러웠다"며 "체력도 돌아왔고, 체력도 회복해야 돼서 예은이를 데리러 가고 있다"고 말했다.

지예은과 옷도 맞춰 입기로 했다는 송지효는 "예은이랑 있으면 활기가 넘친다. 내가 모르는 세상을 이끌어주는 아이다. 한남동 갔을 때도 나는 그런 곳에 가면 뭘 하고 싶다거나 해야 한다는 생각을 안 하는데 예은이가 '언니 이거 해요. 저거 해요'라고 하는데 생각보다 되게 재밌었다"고 전했다. 이어 "내가 한 번 더 가자고 예은이를 조르고 있다. 아무것도 모르고 살다가 늦바람 드는 거 같다. 예은이랑 노는 게 너무 재밌다"고 웃었다.


송지효, 갑상선 투병 지예은 챙겼다..."안쓰럽고 마음 아파"
이후 지예은을 차에 태운 송지효는 "너 그때 뷔페에서 너무 안쓰러웠다"고 말했다. 이에 지예은은 "그때 진짜 먹고 싶은 거 많았다"며 "오늘 오랫동안 맛있는 거 먹을 거다. 고무줄 바지도 입고 왔다. 진짜 많이 먹을 작정하고 왔다"며 각오를 다졌다.

뷔페에 도착한 두 사람은 본격적인 먹방을 펼쳤다. 송지효는 폭풍 흡입하는 지예은을 바라보며 "이렇게 잘 먹는 애를 그때 데려와서 생고기만 먹어서 얼마나 우울했을까"라며 "그때 솔직히 언니는 너 보면서 진짜 마음이 아팠다. 고기 찔끔찔끔 먹는데 얼마나 먹고 싶을까 싶어서 안쓰러워서 데리고 오고 싶었다"며 애틋한 마음을 드러냈다.

한편 지예은은 지난해 건강 악화로 잠시 활동을 중단한 바 있다. 당시 소속사는 갑상선 기능 저하로 인해 활동을 중단한 것이라는 보도에 대해 "개인 의료 정보라서 확인이 어렵다"며 선을 그었다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

리지, 라이브 중 '극단적 선택 암시' 충격…"살기 위해 노력하지만 너무 힘들다"

2.

"박나래가 합의 거절해"…자택 절도범, 항소심서 선처 호소[SC이슈]

3.

이경규, 딸 결혼해도 '돈 팍팍' 쓰는 소비습관에 충격 "이게 6만원?"

4.

'7년째 백수' 신영수 "♥한고은 덕 돈 걱정 없이 살아" 자랑

5.

차은우 '탈세범 낙인'부터 찍었다…200억 추징에 납세자연맹 "이건 명예살인"

연예 많이본뉴스
1.

리지, 라이브 중 '극단적 선택 암시' 충격…"살기 위해 노력하지만 너무 힘들다"

2.

"박나래가 합의 거절해"…자택 절도범, 항소심서 선처 호소[SC이슈]

3.

이경규, 딸 결혼해도 '돈 팍팍' 쓰는 소비습관에 충격 "이게 6만원?"

4.

'7년째 백수' 신영수 "♥한고은 덕 돈 걱정 없이 살아" 자랑

5.

차은우 '탈세범 낙인'부터 찍었다…200억 추징에 납세자연맹 "이건 명예살인"

스포츠 많이본뉴스
1.

'전격 합류' KIA, 한화에서 코치 수혈했다…비운의 거포 유망주들, 2군 캠프 모인다

2.

"이렇게 즐거운 야구장은 처음" 32세 '산사람' 홀린 절친의 한마디…'7년간 44홈런' 빅리그 5툴, 韓택한 이유 [인터뷰]

3.

'진짜 모자란 행동' 호날두보다 더 돈에 미친 발롱도르 수상자, 연봉 1430억인데 태업 선언 '뛰기 싫어요'→이유는 재계약 불발

4.

"제발 건강해줘." 정작 일본은 WBC 보내고, 미국은 야마모토 걱정 중. 대표팀과 소속팀의 시각차

5.

이러나 저러나 결국 김하성이다 → 시즌 반토막에도 팀 최고 SS 확실시.. "다른 유격수들보다 나은 활약 기대"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.