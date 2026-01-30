'갑상선 투병' 지예은, 달라진 몸 상태에 충격 "내 몸도 제대로 못 움직여"

[스포츠조선 조윤선 기자] 지예은이 갑상선 투병 후 달라진 몸 상태를 솔직하게 털어놨다.

29일 송지효의 유튜브 채널에는 '송지효 지예은 커플룩 입고 데이트하는 영상 ft.페어몬트 호텔뷔페, 더현대 쇼핑'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 송지효는 최근 김종국의 유튜브 채널에 출연했던 지예은에게 "나가서 뭐 했냐. 맨몸 운동했냐"고 물었다. 앞서 지예은은 신년 계획으로 운동을 다짐하며 김종국에게 운동을 배우기 위해 그의 유튜브 채널에 출연했다가 혹독한 훈련을 경험한 바 있다.

이에 지예은은 "내 몸뚱어리 하나도 제대로 못 움직이는 것에 너무 충격 받았다"며 "맨몸 운동하다가 못 하겠다고 했다. 맨몸운동은 고수만 하는 거 아니냐고 해서 기구를 좀 했다. 나는 맨몸 스?도 못 했다. 근육이 없다"고 털어놨다. 이어 "종국 선배님이 '지효 이겨야 되지 않겠냐'고 했는데 난 절대 못 이긴다. 포기다. 진짜 사람이 욕심내면 안 된다. 분수에 맞게 살아야 된다. 나는 나를 안다"고 말해 웃음을 자아냈다.


이날 송지효와 지예은은 '집순이'라는 공통점으로 공감대를 형성했다. 친구들과 호캉스 대신 집에 있는 게 좋다는 지예은의 말에 송지효는 "나도 호캉스 안 간다. 어차피 집에 올 건데 뭐 하러 가냐"고 말했다.

지예은 역시 "나도 집에 있는 게 너무 좋다"고 맞장구쳤다. 그러면서 "내가 진짜 여행을 안 가 봤다. 그런데 한번 아팠을 때 '내가 왜 많은 나라들을 안 가보고 뭐 하고 살았지. 이런 멋진 세상이 있는데 유튜브로만 봤나' 싶었다"고 고백했다.

이를 들은 송지효는 "그렇게 마음이 들면 해야 된다. 안 그러면 너의 경험치가 안 쌓인다. 나는 어렸을 때 빨빨거리고 돌아다녔다. 20세에 모든 경험을 다 한 것 같다"고 조언했다.

한편 지예은은 지난해 건강 악화로 잠시 활동을 중단한 바 있다. 당시 소속사는 갑상선 기능 저하로 인해 활동을 중단한 것이라는 보도에 대해 "개인 의료 정보라서 확인이 어렵다"며 조심스러운 입장을 밝혔다.

