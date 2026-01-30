배성재, '14세 연하♥' 김다영과 2세 계획 입 열었다 "나랑 안 닮았으면"
[스포츠조선 정유나 기자] 아나운서 출신 방송인 배성재·김다영 부부가 2세 계획을 언급했다.
30일 김다영의 유튜브 채널에는 '스브스 큰아들과 막내딸, 사장님을 만났습니다'라는 제목의 영상이 올라왔다.
영상에서 배성재 김다영 부부는 전 SBS 사장과 만나 식사를하며 이야기를 나눴다. 이때 전 SBS 사장은 신혼인 배성재·김다영 부부에게 "둘이 싸워 본 적 있냐"며 호기심을 보였다.
이에 김다영은 "싸움은 잘 안 된다. 나이 차가 있다 보니, 아무리 화가 나도 대 선배에게는 화낼 수 없고, 사실 싸울 일 자체가 거의 없다"고 답했다. 배성재도 "'동상이몽' 같은 상황도 쉽지 않을 것 같다. 트러블 케미가 아니라 시청자들이 보기 역한 케미가 난다"며 화목한 부부의 모습을 전했다.
이어 전 SBS 사장은 "두 사람에게 아기가 생기면 정말 귀엽겠다"며 2세에 대한 기대감을 드러냈다. 이에 김다영은 "아기들은 다 귀엽다"며 동의했고, 배성재는 "저랑 닮지 않으면 좋겠다"고 솔직하게 답해 웃음을 자아냈다.
김다영은 2세의 외모에 대해 "가장 큰 이슈는 '누구 눈을 닮을 것이냐'인데, 보통 엄마 쪽이 강하다고 하더라"며 상상했다. 이에 전 SBS 사장은 "요즘은 압구정동이 있으니 괜찮다"며 재치 있게 말해 두 사람을 폭소케 했다.
한편 배성재와 김다영은 지난해 5월 결혼했다. 두 사람은 14세 차이를 극복한 커플로, 약 2년간의 열애 끝에 부부의 연을 맺었다.
jyn2011@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.