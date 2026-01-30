보아, SM과 결별 후 첫 근황 "잘 지내고 있어요"

기사입력 2026-01-30 13:18


[스포츠조선 김소희 기자] 데뷔 후 25년간 몸담았던 SM엔터테인먼트를 떠난 가수 보아가 밝은 근황을 전했다.

보아는 30일 자신의 SNS에 "I'm doing good"이라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다. 사진 속 보아는 훌쩍 여행을 떠난 듯 자연이 어우러진 공간에서 여유로운 시간을 보내고 있는 모습이다.

특히 화장기 거의 없는 얼굴에 후드티와 비니, 안경을 착용한 편안한 차림이 눈길을 끈다. 꾸밈없는 모습 속에서도 한결 부드러워진 표정과 환한 미소가 담겨 있어 팬들에게 반가움을 안겼다.

앞서 지난 12일 SM엔터테인먼트는 "보아와 오랜 시간 깊이 있는 논의를 거쳐 12월 31일을 끝으로 25년간의 동행을 마무리하기로 협의했다"며 전속 계약 종료 소식을 전한 바 있다. 이어 "보아는 2000년 만 13세의 나이로 데뷔해 아시아 전역에 한류를 개척한 '해외 진출의 아이콘'이자 '아시아의 별'로서 K팝의 역사를 써 내려왔다"며 그의 행보를 높이 평가했다.

이에 보아 역시 같은 날 "아낌없이 주고받은 만큼 미련 없이 떠난다. 함께한 시간에 감사드리며 앞으로도 빛나는 SM엔터테인먼트를 응원하겠다"고 진심 어린 소회를 밝혔다.

한편 보아는 2000년 데뷔 이후 'No.1', 'Valenti', '아틀란티스 소녀', 'My Name', 'Girls On Top', 'Hurricane Venus' 등 수많은 히트곡을 발표하며 국내는 물론 일본에서도 전성기를 누렸다. 지난해에는 악성 댓글로 인한 심적 고통을 토로하며 은퇴를 암시해 팬들의 걱정을 사기도 했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

