서범준, '우상' 유지태와 기적 같은 인연...10년만 재회에 오열 ('나혼산')

[스포츠조선 이우주 기자] MBC '나 혼자 산다'에서 배우 서범준이 10년 전 만났던 우상 배우 유지태와 재회한다. 서범준은 배우 선후배로 다시 만난 유지태의 축하와 칭찬에 울컥하며 자신도 모르게 눈물을 터뜨린다. 기적 같은 인연으로 다시 만난 이들의 이야기에 이목이 집중된다.
서범준은 "저한테는 약속 같은 말이었다"라며 자신의 꿈을 더욱 단단하게 만들어 준 유지태의 한마디를 잊지 않고 마음에 새겼다고 밝힌다. 과연 서범준이 절대 잊을 수 없었던 유지태의 조언은 무엇이었을지 궁금증을 끌어올린다.
서범준은 유지태를 위해 준비한 특별한 선물과 감사의 마음을 담은 편지를 수줍게 건넨다. 아침부터 발품을 팔아 완성한 '빵 종합선물세트'를 전하자, 유지태는 "후배가 성공해서 주는 빵"이라며 기뻐한다. 후배의 마음이 담긴 빵을 맛본 유지태의 반응이 어땠을지 관심이 쏠린다.
기적 같은 인연을 이어 온 서범준과 유지태의 만남은 오늘(30일) 밤 11시 10분 방송되는 '나 혼자 산다'에서 확인할 수 있다.
'나 혼자 산다'는 1인 가구 스타들의 다채로운 무지개 라이프를 보여주는 싱글라이프 트렌드 리더 프로그램으로 많은 사랑을 받고 있다.
