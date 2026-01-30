서범준, '우상' 유지태와 기적 같은 인연...10년만 재회에 오열 ('나혼산')

기사입력 2026-01-30 13:19


[스포츠조선 이우주 기자] MBC '나 혼자 산다'에서 배우 서범준이 10년 전 만났던 우상 배우 유지태와 재회한다. 서범준은 배우 선후배로 다시 만난 유지태의 축하와 칭찬에 울컥하며 자신도 모르게 눈물을 터뜨린다. 기적 같은 인연으로 다시 만난 이들의 이야기에 이목이 집중된다.

오늘(30일) 방송되는 MBC '나 혼자 산다'(연출 허항 강지희 김진경 문기영)에서는 배우 서범준이 자신의 롤모델인 배우 유지태와 마주한 모습이 공개된다.

서범준은 10년 전, 배우 지망생이던 시절에 자신의 우상인 배우 유지태와 맺은 특별한 인연을 공개해 모두를 놀라게 했다. 서범준이 아르바이트를 하던 곳에 유지태가 찾아와, 배우를 꿈꾸는 그를 위해 아낌없는 조언을 건넸던 것.

서범준은 "저한테는 약속 같은 말이었다"라며 자신의 꿈을 더욱 단단하게 만들어 준 유지태의 한마디를 잊지 않고 마음에 새겼다고 밝힌다. 과연 서범준이 절대 잊을 수 없었던 유지태의 조언은 무엇이었을지 궁금증을 끌어올린다.

그 가운데, 공개된 사진 속 유지태를 마주한 서범준의 얼굴에는 긴장감이 가득하다. 미소로 서범준을 맞이한 유지태는 "이런 일이 있구나!"라며 배우 선후배로 다시 만난 기적 같은 순간에 감동한다.

또한 유지태는 작년 SBS 연기대상에서 조연상을 수상한 서범준을 언급하며 "너무 대단하다"라고 축하의 말을 전한다. 서범준은 그동안 자신의 활동을 지켜봐 온 유지태의 마음에 감동해 울컥하며 눈물을 쏟는다. 유지태는 그의 눈물에 담긴 노력을 헤아리며 흐뭇한 미소를 짓는다.

서범준은 유지태를 위해 준비한 특별한 선물과 감사의 마음을 담은 편지를 수줍게 건넨다. 아침부터 발품을 팔아 완성한 '빵 종합선물세트'를 전하자, 유지태는 "후배가 성공해서 주는 빵"이라며 기뻐한다. 후배의 마음이 담긴 빵을 맛본 유지태의 반응이 어땠을지 관심이 쏠린다.

기적 같은 인연을 이어 온 서범준과 유지태의 만남은 오늘(30일) 밤 11시 10분 방송되는 '나 혼자 산다'에서 확인할 수 있다.


'나 혼자 산다'는 1인 가구 스타들의 다채로운 무지개 라이프를 보여주는 싱글라이프 트렌드 리더 프로그램으로 많은 사랑을 받고 있다.

