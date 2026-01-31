김소현, 자식농사 대박...子 주안이 중2인데 '세계 상위 0.1% 영재' (살림남)

최종수정 2026-01-31 23:10

김소현, 자식농사 대박...子 주안이 중2인데 '세계 상위 0.1% 영재…

[스포츠조선 김수현기자] 뮤지컬 배우 김소현이 '0.01% 영재' 아들 주안이에 대해 이야기 했다.

31일 방송된 KBS2 '살림하는 남자들 시즌2'에서는 김소현이 스페셜MC로 등장했다.

김소현은 아들 주안이의 안부도 전했다. 그는 "벌써 주안이가 중학교 2학년에 올라간다"라 밝혔다.


김소현, 자식농사 대박...子 주안이 중2인데 '세계 상위 0.1% 영재…
은지원은 "주안이가 부모님의 영향을 받나보다"라며 세계 청소년 올림피아드 3관왕, 세계에서 인정받는 상위 01% 영재라고 감탄했다.

김소현은 "아들 주안이가 장애인들의 편의를 위한 발명대회에서 금상을 받았다. 제안을 받고 해외에 출품을 했는데 그게 이번주 토요일에 금상을 받게 됐다"라 해 모두를 놀라게 했다.


김소현, 자식농사 대박...子 주안이 중2인데 '세계 상위 0.1% 영재…
김소현의 가족들은 본인을 포함해서 부모님과 형제들까지 모두 서울대를 나왔다고. 이에 은지원은 "그래서 남편 손준호가 기를 못 편다. 혼자 연세대를 나왔다"라 했고 김소현은 "진짜 너무 부끄럽다"라고 고개를 숙였다.

한편, 뮤지컬 배우 김소현과 손준호는 2011년 결혼, 이듬해 아들 주안 군을 품에 안았다.

shyun@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

유재석, 산골 어르신께 큰절 올린 이유…세뱃돈까지 받았다 "나는 2만원"(놀뭐)[종합]

2.

허경환·주우재, '요즘 대세'의 민낯..."누군지 몰라" 인지도 굴욕 (놀뭐)[종합]

3.

이혜성, 전현무과 결별 4년만 핑크빛?..."한해와 2년째 해외 가는 사이" ('놀토')

4.

빽가, "미친XX" 김건모 일침에 벤틀리 처분했다..."탐욕과 허영심 인정"

5.

유재석, 허경환 '유라인' 공식 인정했다..."허위무사로 임명한다" (놀뭐)

연예 많이본뉴스
1.

유재석, 산골 어르신께 큰절 올린 이유…세뱃돈까지 받았다 "나는 2만원"(놀뭐)[종합]

2.

허경환·주우재, '요즘 대세'의 민낯..."누군지 몰라" 인지도 굴욕 (놀뭐)[종합]

3.

이혜성, 전현무과 결별 4년만 핑크빛?..."한해와 2년째 해외 가는 사이" ('놀토')

4.

빽가, "미친XX" 김건모 일침에 벤틀리 처분했다..."탐욕과 허영심 인정"

5.

유재석, 허경환 '유라인' 공식 인정했다..."허위무사로 임명한다" (놀뭐)

스포츠 많이본뉴스
1.

"한국 팬, 땡큐 소 머치!" 한화→휴스턴, 변치 않는 찐사랑…와이스 특별한 팬서비스 사연은

2.

"굿바이, 월클!" 맨유, 중원 새 에이스 찾았다…'2000만 파운드 OK' 웨스트햄 신성 영입 정조준

3.

한국 선수단 본진 '결전지' 밀라노 입성..."金 3개, 종합 10위 목표"

4.

'선수들 마음 잡는다!' 선거 운동 시작, IOC 선수위원 후보 원윤종...선수촌 앞에서 '열정'→"앞으로 한 명, 한 명 만나 교류하겠다"

5.

[오피셜]"대충격!" SON 이번에도 없었다…손흥민, LA FC 비시즌 친선 경기 OUT '팀 훈련에는 참가'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.