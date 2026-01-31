김소현, 자식농사 대박...子 주안이 중2인데 '세계 상위 0.1% 영재' (살림남)
[스포츠조선 김수현기자] 뮤지컬 배우 김소현이 '0.01% 영재' 아들 주안이에 대해 이야기 했다.
31일 방송된 KBS2 '살림하는 남자들 시즌2'에서는 김소현이 스페셜MC로 등장했다.
김소현은 아들 주안이의 안부도 전했다. 그는 "벌써 주안이가 중학교 2학년에 올라간다"라 밝혔다.
은지원은 "주안이가 부모님의 영향을 받나보다"라며 세계 청소년 올림피아드 3관왕, 세계에서 인정받는 상위 01% 영재라고 감탄했다.
김소현은 "아들 주안이가 장애인들의 편의를 위한 발명대회에서 금상을 받았다. 제안을 받고 해외에 출품을 했는데 그게 이번주 토요일에 금상을 받게 됐다"라 해 모두를 놀라게 했다.
김소현의 가족들은 본인을 포함해서 부모님과 형제들까지 모두 서울대를 나왔다고. 이에 은지원은 "그래서 남편 손준호가 기를 못 편다. 혼자 연세대를 나왔다"라 했고 김소현은 "진짜 너무 부끄럽다"라고 고개를 숙였다.
한편, 뮤지컬 배우 김소현과 손준호는 2011년 결혼, 이듬해 아들 주안 군을 품에 안았다.
