'손준호♥' 김소현, '방송용 살림' 입방아에 발끈 "다 거짓말이라더라" (살림남)
[스포츠조선 김수현기자] 뮤지컬 배우 김소현이 8살 연하 손준호와 세대차이에 대해 솔직하게 밝혔다.
31일 방송된 KBS2 '살림하는 남자들 시즌2'에서는 김소현이 스페셜MC로 등장했다.
이날 김소현은 자신을 '살림녀'라 부르며 "다들 방송용이라고, 거짓말이라고 하시는데 제가 워낙 살림하는 걸 좋아한다"라 해명했다.
이에 은지원은 "약간 느낌은 손에 물 한 방울 안묻힐 거 같다"라며 "남편 손준호 씨가 앞치마 맨 건 많이 본 거 같다"라 했다.
김소현은 "집에 '살림남'도 있으니까 많은 관심과 사랑 부탁드린다"라고 너스레를 떨었다.
8년 연상연하 부부이기도 한 김소현 손준호 부부. 김소현은 '손준호와 세대차이'에 "63빌딩이 올라가는 축조과정을 저는 봤었다"라며 "63빌딩이 1985년에 완공이 됐는데 손준호씨는 83년생이다. 저는 한창 삑삑이 신발을 신고 봤었다"라고 했다.
이에 이용원은 '남편과 세대 차이'에 대해 "남편이 젊었을 때 용평에 나이트가 있었다더라. 그래서 스키장갈 때 정장을 준비해갔다는 거다"라며 6살 연상 남편에 대해 이야기 했다.
이요원과 김소현은 비슷한 연령대라고. 박서진은 "오늘 어르신들을 모시고 녹화하려고 하니까 재밌다"라고 웃었다.
한편, 뮤지컬 배우 김소현과 손준호는 2011년 결혼, 이듬해 아들 주안 군을 품에 안았다.
