'손준호♥' 김소현, '방송용 살림' 입방아에 발끈 "다 거짓말이라더라" (살림남)

최종수정 2026-01-31 23:11

'손준호♥' 김소현, '방송용 살림' 입방아에 발끈 "다 거짓말이라더라"…

[스포츠조선 김수현기자] 뮤지컬 배우 김소현이 8살 연하 손준호와 세대차이에 대해 솔직하게 밝혔다.

31일 방송된 KBS2 '살림하는 남자들 시즌2'에서는 김소현이 스페셜MC로 등장했다.

이날 김소현은 자신을 '살림녀'라 부르며 "다들 방송용이라고, 거짓말이라고 하시는데 제가 워낙 살림하는 걸 좋아한다"라 해명했다.

이에 은지원은 "약간 느낌은 손에 물 한 방울 안묻힐 거 같다"라며 "남편 손준호 씨가 앞치마 맨 건 많이 본 거 같다"라 했다.

김소현은 "집에 '살림남'도 있으니까 많은 관심과 사랑 부탁드린다"라고 너스레를 떨었다.


'손준호♥' 김소현, '방송용 살림' 입방아에 발끈 "다 거짓말이라더라"…
8년 연상연하 부부이기도 한 김소현 손준호 부부. 김소현은 '손준호와 세대차이'에 "63빌딩이 올라가는 축조과정을 저는 봤었다"라며 "63빌딩이 1985년에 완공이 됐는데 손준호씨는 83년생이다. 저는 한창 삑삑이 신발을 신고 봤었다"라고 했다.

이에 이용원은 '남편과 세대 차이'에 대해 "남편이 젊었을 때 용평에 나이트가 있었다더라. 그래서 스키장갈 때 정장을 준비해갔다는 거다"라며 6살 연상 남편에 대해 이야기 했다.

이요원과 김소현은 비슷한 연령대라고. 박서진은 "오늘 어르신들을 모시고 녹화하려고 하니까 재밌다"라고 웃었다.


한편, 뮤지컬 배우 김소현과 손준호는 2011년 결혼, 이듬해 아들 주안 군을 품에 안았다.

shyun@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

유재석, 산골 어르신께 큰절 올린 이유…세뱃돈까지 받았다 "나는 2만원"(놀뭐)[종합]

2.

허경환·주우재, '요즘 대세'의 민낯..."누군지 몰라" 인지도 굴욕 (놀뭐)[종합]

3.

이혜성, 전현무과 결별 4년만 핑크빛?..."한해와 2년째 해외 가는 사이" ('놀토')

4.

빽가, "미친XX" 김건모 일침에 벤틀리 처분했다..."탐욕과 허영심 인정"

5.

유재석, 허경환 '유라인' 공식 인정했다..."허위무사로 임명한다" (놀뭐)

연예 많이본뉴스
1.

유재석, 산골 어르신께 큰절 올린 이유…세뱃돈까지 받았다 "나는 2만원"(놀뭐)[종합]

2.

허경환·주우재, '요즘 대세'의 민낯..."누군지 몰라" 인지도 굴욕 (놀뭐)[종합]

3.

이혜성, 전현무과 결별 4년만 핑크빛?..."한해와 2년째 해외 가는 사이" ('놀토')

4.

빽가, "미친XX" 김건모 일침에 벤틀리 처분했다..."탐욕과 허영심 인정"

5.

유재석, 허경환 '유라인' 공식 인정했다..."허위무사로 임명한다" (놀뭐)

스포츠 많이본뉴스
1.

"한국 팬, 땡큐 소 머치!" 한화→휴스턴, 변치 않는 찐사랑…와이스 특별한 팬서비스 사연은

2.

"굿바이, 월클!" 맨유, 중원 새 에이스 찾았다…'2000만 파운드 OK' 웨스트햄 신성 영입 정조준

3.

한국 선수단 본진 '결전지' 밀라노 입성..."金 3개, 종합 10위 목표"

4.

'선수들 마음 잡는다!' 선거 운동 시작, IOC 선수위원 후보 원윤종...선수촌 앞에서 '열정'→"앞으로 한 명, 한 명 만나 교류하겠다"

5.

[오피셜]"대충격!" SON 이번에도 없었다…손흥민, LA FC 비시즌 친선 경기 OUT '팀 훈련에는 참가'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.