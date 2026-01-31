'41세' 신승태 "집이 온통 빨간딱지...父 위 녹아내려 위암 3기 판정" 눈물 (살림남)[종합]

|
[스포츠조선 김수현기자] 트로트가수 신승태가 아픈 가족사를 털어놓았다.
신승태는 '살림남'을 위해 부모님과 누나까지 총출동한 가족 완전체와 자신의 집을 방송 최초로 공개했다. 놀라운 입담을 자랑하는 신승태 부모님에 은지원과 이요원은 "너무 재밌으시다"라고 감탄했다.
어머니는 박서진의 가족과 집안이 비슷하다며 한탄했다. 신승태의 아버지도 보증을 많이 서줬었다고.
어머니는 "진짜 갈 곳이 없게 모든 것이 경매로 넘어갔다. 경매로 집이 넘어가자 남매의 자취방에 모여 살았었다"라 회상했다. 좁은집에 온가족이 모여살았던 것.
죄책감과 미안함에 벼랑 끝에 몰렸던 아버지는 "죽고 싶은 심정으로 술을 엄청 많이 마셨다. 잊어버리려고. 그때는 건강 검진도 안했다. 차라리 죽는 게 낫다고 생각해서. 서울에 올라와 자리를 잡고 건강검진을 해보니까 위가 다 녹아내렸더라"라며 위암 3기 판정을 받았던 순간을 고백했다.
신승태 아버지는 항암치료를 16번하고 위의 3분의 2를 절제했다고. 그 옆을 묵묵히 지켜왔던 아내는 눈물을 훔쳤다. 다행히 현재는 100% 완치된 상태였다.
