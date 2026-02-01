제니, 마니또 덱스에 들킬 위기…'아슬아슬' 일촉 즉발 "비밀요원 같은 느낌"(마니또클럽)

기사입력 2026-02-01 09:41


제니, 마니또 덱스에 들킬 위기…'아슬아슬' 일촉 즉발 "비밀요원 같은 …

[스포츠조선 고재완 기자] 제니와 덱스가 일촉즉발의 타이밍 속에서 마니또 첫 미션을 펼친다.

1일 저녁 6시 10분 첫 방송되는 MBC 신규 예능 '마니또 클럽(연출 김태호)'은 하나를 받으면 둘로 나눌 줄 아는 사람들의 모임을 콘셉트로 한 언더커버 리얼 버라이어티다. 제니, 덱스, 추성훈, 노홍철, 이수지가 출연하며, 이들은 정체를 숨긴 채 자신의 마니또에게 선물을 전달하는 미션을 펼칠 예정이다.

공개된 1회 선공개 영상에는 직접 운전대를 잡고 마니또 상대인 덱스에게 향하는 제니의 모습이 담겼다. 제니는 자신의 정체를 감춘 채 첫 선물을 전달하기 위해 치밀(?)한 계획을 세우는 모습으로 흥미를 더하고 있다.

같은 시각, 덱스는 돈가스를 먹으며 자신의 마니또인 추성훈에게 선물을 전달하기 위한 계획을 브리핑 중이었다. 덱스의 동선을 파악해 근처까지 도착한 제니는 자신의 정체를 들킬 위험에 놓이자 연신 당황하며 어딘가 허술한 모습으로 웃음을 자아냈다. 제니는 "비밀요원 같은 느낌"이라며 만만치 않은 마니또 활동에 긴장감을 드러내기도.

특히 덱스가 돈가스 집을 나서는 순간, 제니가 식당 앞에 도착하며 일촉즉발의 상황이 펼쳐지기도 했다. 당황한 제니는 급히 차를 돌린 뒤 곧장 하차, 블랙 언더커버 패션으로 정체를 숨긴 채 덱스에게 조심스럽게 접근했다.

덱스 역시 추성훈에게 선물을 전달하기 위해 자신의 차량에 탑승한 상황. 이때 바로 눈앞으로 제니가 스쳐 지나가는 아슬아슬한 장면이 연출되며 긴장감을 고조시켰다. 덱스가 헬스장 안에 있다고 착각한 제니는 "저기 있는 거 같아"라며 조심스럽게 주변을 살피는 모습으로 궁금증을 더했다. 과연 제니가 정체를 들키지 않은 채 첫 선물 전달에 성공할 수 있을지 호기심을 치솟게 한다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

지상렬♥16살 연하 신보람, 공개연애 후 예비장모 속상…"가짜뉴스로 마음고생" (살림남)

2.

故 허참, 간암 투병 사실 끝까지 숨겼다.."마지막까지 비밀로" 4주기 추모

3.

진화, 중국서 선 본다...母, 함소원과 재결합 반대 "성격 안 맞아" ('동치미')('동치미')

4.

김지연, 이세창과 이혼 사유 고백 "참아주는데 자괴감 들어, 내가 놔준 것" ('동치미')

5.

배정남, 7살 연하 회사원과 연애 고백 "작년 초에 만나" ('미우새')

연예 많이본뉴스
1.

지상렬♥16살 연하 신보람, 공개연애 후 예비장모 속상…"가짜뉴스로 마음고생" (살림남)

2.

故 허참, 간암 투병 사실 끝까지 숨겼다.."마지막까지 비밀로" 4주기 추모

3.

진화, 중국서 선 본다...母, 함소원과 재결합 반대 "성격 안 맞아" ('동치미')('동치미')

4.

김지연, 이세창과 이혼 사유 고백 "참아주는데 자괴감 들어, 내가 놔준 것" ('동치미')

5.

배정남, 7살 연하 회사원과 연애 고백 "작년 초에 만나" ('미우새')

스포츠 많이본뉴스
1.

"한화 입단제의, 처음엔 거절했다" 이유는? 폰세 전설 이을 27세 미남, 콧수염 깎으니 '패기만만'…아내와 아이도 있다 [인터뷰]

2.

[EPL 리뷰]"누가 감히 아스널을 세트피스로 조롱해" 또또 코너킥 골+요케레스 쐐기골로 리즈 4-0 누르고 맨유전 패배 '완전극복'→3경기 무승 탈출

3.

[공식 기자회견]"韓 축구 경축, '이강인=판매 불가' 이유 밝혀졌다" PSG 엔리케 감독 "LEE는 중요하며 좋아하는 선수.. 약간 '꾸준함'은 부족하다"

4.

"나도 심리적으로 의존할 것" 클러치히터, +α 소통창구 '왕조시절' 함께 한 사령탑 선배의 무한 신뢰, "야구, 그 이상의 가교"

5.

"월드컵 뛸 수 있다면 급여 깎겠습니다" K-로드리 권혁규의 '진짜 도전', 빅리그 떠나 獨 2부 카를스루에 이적 확정(獨매체)

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.