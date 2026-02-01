"갑자기 오줌을 싸네요"…무인사진관서무단 방뇨·소화기 난사→7천만원 영업 피해 "범인, 일면식도 없는 사람"(탐비)

기사입력 2026-02-01 10:24


"갑자기 오줌을 싸네요"…무인사진관서무단 방뇨·소화기 난사→7천만원 영업…

"갑자기 오줌을 싸네요"…무인사진관서무단 방뇨·소화기 난사→7천만원 영업…

[스포츠조선 고재완 기자] 피해 규모 약 7천만 원, 서울 한복판 무인 사진관에서 벌어진 정체 불명 '소화기 테러' 사건의 미스터리를 추적한다.

2일 밤 10시 방송되는 채널A '탐정들의 영업비밀' 속 '탐정 24시'에는 "무인 사진관에 소화기 테러를 한 후 사라진 범인을 찾아달라"는 한 자영업자의 다급한 의뢰가 접수된다. 의뢰인이 직접 준비한 CCTV 영상에는 2025년 11월 어느 날 저녁, 무인 사진관에 들어와 온 매장 가득 소화기 분말을 난사한 뒤 현장을 벗어나는 범인의 모습이 고스란히 담겨 있었다. 특히 의뢰인과 범인은 어떤 원한 관계나 일면식도 없었으며, 이 모든 것이 불과 '3분' 만에 일어난 일이라는 점에서 충격을 더한다. 그런데 의뢰인은 "그때가 처음이 아니었다. 범인이 범행 4일 전에도 매장에 찾아왔었다"고 밝혀 모두를 놀라게 한다.


"갑자기 오줌을 싸네요"…무인사진관서무단 방뇨·소화기 난사→7천만원 영업…

"갑자기 오줌을 싸네요"…무인사진관서무단 방뇨·소화기 난사→7천만원 영업…

"갑자기 오줌을 싸네요"…무인사진관서무단 방뇨·소화기 난사→7천만원 영업…
확인 결과, 범인은 소화기 테러 4일 전 이미 의뢰인의 매장을 방문한 적이 있었다. 당시 그는 손님들이 분실한 카드를 이용해 부스를 옮겨다니며 총 95만 원을 결제했고, 매장 곳곳에 소변을 보는 엽기적인 행동까지 서슴지 않았다. 뿐만 아니라 맨발로 매장 안을 활보하고, 태연하게 앉아 과자를 먹는 등 마치 자기 집 안방인 듯 행동했다. 의뢰인은 두 차례에 걸친 테러 피해로 인한 청소 비용은 물론, 촬영 소품 전량 폐기, 이틀간의 영업 중단 손실까지 떠안게 됐다. 여기에 소화기 분말로 사진 기계들이 엉망이 되면서 총 7천만 원가량의 피해를 입었다. 특히 의뢰인은 출산을 한 달 앞둔 임산부로, 극도의 불안감과 정신적 고통을 호소해 안타까움을 더한다.

'탐정들의 영업비밀'에서는 한 차례 카드·소변 테러 후 사라졌다가, 4일 뒤에 다시 나타나 소화기 테러를 벌이는 범인의 충격적인 행각이 낱낱이 공개된다. 이를 지켜본 데프콘은 "처음 해보는 솜씨가 아니다. 여러 번의 전적이 있을 것"이라며 상습범 가능성을 제기한다. 이어 "사진을 찍으려는 게 아니라, 그냥 누구를 X 먹이려고 하는 것 같다"며 분노를 드러낸다. 의뢰일 기준, 소화기 테러 발생 후 2주가 지났지만 수사는 제자리걸음에 유일한 단서는 CCTV 속 범인의 인상착의뿐이다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

지상렬♥16살 연하 신보람, 공개연애 후 예비장모 속상…"가짜뉴스로 마음고생" (살림남)

2.

故 허참, 간암 투병 사실 끝까지 숨겼다.."마지막까지 비밀로" 4주기 추모

3.

진화, 중국서 선 본다...母, 함소원과 재결합 반대 "성격 안 맞아" ('동치미')('동치미')

4.

김지연, 이세창과 이혼 사유 고백 "참아주는데 자괴감 들어, 내가 놔준 것" ('동치미')

5.

배정남, 7살 연하 회사원과 연애 고백 "작년 초에 만나" ('미우새')

연예 많이본뉴스
1.

지상렬♥16살 연하 신보람, 공개연애 후 예비장모 속상…"가짜뉴스로 마음고생" (살림남)

2.

故 허참, 간암 투병 사실 끝까지 숨겼다.."마지막까지 비밀로" 4주기 추모

3.

진화, 중국서 선 본다...母, 함소원과 재결합 반대 "성격 안 맞아" ('동치미')('동치미')

4.

김지연, 이세창과 이혼 사유 고백 "참아주는데 자괴감 들어, 내가 놔준 것" ('동치미')

5.

배정남, 7살 연하 회사원과 연애 고백 "작년 초에 만나" ('미우새')

스포츠 많이본뉴스
1.

"한화 입단제의, 처음엔 거절했다" 이유는? 폰세 전설 이을 27세 미남, 콧수염 깎으니 '패기만만'…아내와 아이도 있다 [인터뷰]

2.

[EPL 리뷰]"누가 감히 아스널을 세트피스로 조롱해" 또또 코너킥 골+요케레스 쐐기골로 리즈 4-0 누르고 맨유전 패배 '완전극복'→3경기 무승 탈출

3.

[공식 기자회견]"韓 축구 경축, '이강인=판매 불가' 이유 밝혀졌다" PSG 엔리케 감독 "LEE는 중요하며 좋아하는 선수.. 약간 '꾸준함'은 부족하다"

4.

"나도 심리적으로 의존할 것" 클러치히터, +α 소통창구 '왕조시절' 함께 한 사령탑 선배의 무한 신뢰, "야구, 그 이상의 가교"

5.

"월드컵 뛸 수 있다면 급여 깎겠습니다" K-로드리 권혁규의 '진짜 도전', 빅리그 떠나 獨 2부 카를스루에 이적 확정(獨매체)

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.