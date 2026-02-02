"아이 두고 집 나가"…김지연, 정철원 가정폭력·외도 의혹 '전면 폭로'

기사입력 2026-02-02 08:15


"아이 두고 집 나가"…김지연, 정철원 가정폭력·외도 의혹 '전면 폭로'

[스포츠조선 김준석 기자] 프로야구 선수 정철원의 아내 김지연 씨가 법률대리인을 통해 파경에 이르게 된 충격적인 사유를 공개했다.

김지연 씨의 법률대리인인 법무법인 해든의 이재희 변호사는 2일 공식 입장문을 내고, 정철원 선수의 가정폭력과 외도 의혹을 정면으로 제기했다.

법무법인 측은 "김지연 님은 혼인 이후 어린 아이를 양육하면서도 가정폭력 등으로 지속적인 고통을 받아왔다"며 "최근에는 정철원 선수의 외도가 의심되는 정황에 대해 다수의 제보가 접수되기도 했다"고 밝혔다.

이어 "그럼에도 김지연 님은 아이를 최우선으로 생각해 원만한 해결과 혼인 관계 유지를 위해 노력해 왔다"며 "그러나 아이의 아버지가 아이를 두고 집을 나간 뒤 양육비 지급을 중단한 채, 법률대리인을 통해 이혼과 양육권 문제를 언급하는 상황에 깊은 좌절감을 느끼고 있다"고 설명했다.

두 사람은 지난 2024년 아들을 먼저 품에 안은 뒤, 지난해 12월 뒤늦은 결혼식을 올리며 축하를 받았다.

하지만 결혼 1년도 채 되지 않아 파경 소식이 전해지며 안타까움을 자아내고 있다.

앞서 김지연 씨는 "엄마로서 이제는 참으면 안 되겠더라"고 심경을 밝힌 바 있다.

김지연 씨 측은 향후 법적 대응에 대한 강한 의지도 분명히 했다. 이재희 변호사는 "김지연 님은 아이의 보호와 양육권을 최우선 가치로 두고 있으며, 이를 지키기 위해 필요한 모든 법적 절차를 진행할 계획"이라며 "악의적인 루머 유포나 허위 주장에 대해서도 강경 대응할 예정"이라고 강조했다.


다만 이번 사안이 개인적인 가정사임을 분명히 하며, 정철원 선수의 소속 구단이나 동료 선수들에게 불필요한 피해가 발생하지 않도록 배려해 달라는 당부도 함께 전했다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'이은형♥' 강재준, 위고비 없이 33kg 감량 "현재 90kg, 원래 근육질 몸매였다"

2.

'S대 금융맨♥' 효민, 한강뷰 신혼집 공개..호텔 뺨치는 감각적 인테리어 눈길

3.

차은우-김선호, 또 탈세 의혹, 또 같은 소속사…우연이라기엔 너무 겹친다

4.

'성폭행 무혐의' 김건모, 6년 만에 확 달라진 분위기 "핑계가 좀 어메이징"

5.

가족 잃은 배정남, 명절마다 이성민 집 찾는 이유 "혼자 있는 날 위해 밥 차려줘"

연예 많이본뉴스
1.

'이은형♥' 강재준, 위고비 없이 33kg 감량 "현재 90kg, 원래 근육질 몸매였다"

2.

'S대 금융맨♥' 효민, 한강뷰 신혼집 공개..호텔 뺨치는 감각적 인테리어 눈길

3.

차은우-김선호, 또 탈세 의혹, 또 같은 소속사…우연이라기엔 너무 겹친다

4.

'성폭행 무혐의' 김건모, 6년 만에 확 달라진 분위기 "핑계가 좀 어메이징"

5.

가족 잃은 배정남, 명절마다 이성민 집 찾는 이유 "혼자 있는 날 위해 밥 차려줘"

스포츠 많이본뉴스
1.

전설 조코비치 꺾고 코트 위에 '벌러덩'…세계 최강 알카라스, 첫 호주오픈 우승→최연소 커리어 그랜드슬램 달성

2.

이거 완전 맨체스터 유나이티드의 손흥민, 너무 똑닮았다...HERE WE GO 기자 "레알 마드리드 역제안 절대 사실 아냐"

3.

'91분 동점골 실점→94분 결승골' OT 극장 개봉…맨유, '노룩 어시스트' 카세미로 1골 1도움 원맨쇼+세슈코 환상골로 풀럼 3-2 격파, 미친 3연승 질주[EPL 리뷰]

4.

"최적의 솔루션, 하지만..." 박진만 감독의 차가운 경고, '좌완 프리미엄' 신기루 사라지기 전 '각성' 필수, 좌승현에게 남은 시간은

5.

[오피셜]'젊은 선수들을 잘 몰라.. 사람 안 변한다' 이강인의 '발렌시아 악연' 사령탑 그라시아, 왓포드 3개월 만에 지휘봉 던졌다.. "실망.. 이런 식이면 못 한다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.