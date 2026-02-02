"아이 두고 집 나가"…김지연, 정철원 가정폭력·외도 의혹 '전면 폭로'

|
[스포츠조선 김준석 기자] 프로야구 선수 정철원의 아내 김지연 씨가 법률대리인을 통해 파경에 이르게 된 충격적인 사유를 공개했다.
이어 "그럼에도 김지연 님은 아이를 최우선으로 생각해 원만한 해결과 혼인 관계 유지를 위해 노력해 왔다"며 "그러나 아이의 아버지가 아이를 두고 집을 나간 뒤 양육비 지급을 중단한 채, 법률대리인을 통해 이혼과 양육권 문제를 언급하는 상황에 깊은 좌절감을 느끼고 있다"고 설명했다.
앞서 김지연 씨는 "엄마로서 이제는 참으면 안 되겠더라"고 심경을 밝힌 바 있다.
김지연 씨 측은 향후 법적 대응에 대한 강한 의지도 분명히 했다. 이재희 변호사는 "김지연 님은 아이의 보호와 양육권을 최우선 가치로 두고 있으며, 이를 지키기 위해 필요한 모든 법적 절차를 진행할 계획"이라며 "악의적인 루머 유포나 허위 주장에 대해서도 강경 대응할 예정"이라고 강조했다.
다만 이번 사안이 개인적인 가정사임을 분명히 하며, 정철원 선수의 소속 구단이나 동료 선수들에게 불필요한 피해가 발생하지 않도록 배려해 달라는 당부도 함께 전했다.
