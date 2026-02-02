김지민, '김준호 녹취 요구' 박나래 논란 마음 고생 컸나 "선 있는 곳에 악 있어" 의미심장

최종수정 2026-02-02 10:59

김지민, '김준호 녹취 요구' 박나래 논란 마음 고생 컸나 "선 있는 곳…

[스포츠조선 조지영 기자] 개그우먼 김지민이 세상의 빌런을 향해 일침을 놨다.

지난달 31일 오전 10시 방송된 SBS Plus '이호선의 사이다' 10회는 가구 분당 최고 시청률 0.7%(닐슨코리아, 수도권, 유료방송 기준, 이하 동일)를 기록했다. 이날 방송은 '지구는 넓고 빌런은 많다'라는 타이틀 아래 일상에서 누구나 마주칠 수 있는 다양한 빌런 유형을 전하며 피날레를 장식했다.

이호선과 김지민은 오프닝에서 "선이 있는 곳엔 악이 있고, 악이 있는 곳엔 선이 있다"라는 메시지와 함께, "우리가 만난 빌런들이 너무 다양했지만 아직 등장하지 못한 빌런들도 있다"라고 전하며 방송의 의미를 되짚었다.

이날 방송에서는 이웃에게 막말을 퍼붓는 무례한 동네 빌런, 가까운 관계를 이용해 타인의 물건을 슬쩍 가져가는 관계형 빌런, 노년의 외로움을 파고드는 로맨스 스캠 사례 등이 소개됐다. 시청자들로부터 "혹시 내 주변 이야기 아니냐"라는 반응이 이어진 가운데 이호선과 김지민은 "스트레스는 누가 준다고 다 받아먹는 게 아니다", "무례함은 한 번은 짚고 넘어가야 한다"라는 현실적인 조언을 덧붙이며 단순한 사연 소개를 넘어 관계를 지키기 위한 기준을 제시했다.

이처럼 '이호선의 사이다'는 그동안 부부, 부모·자식, 시댁·처가, 직장 등 관계 곳곳에서 벌어지는 갈등과 빌런 사연을 다루며, 시청자들의 답답함을 해소해 주는 '사이다 솔루션' 예능으로 자리매김했다. 이호선의 현실적인 분석과 김지민의 속 시원한 리액션이 분노와 공감, 웃음과 위로를 균형 있게 오가며 프로그램의 정체성을 구축했다.


김지민, '김준호 녹취 요구' 박나래 논란 마음 고생 컸나 "선 있는 곳…
이 같은 반응은 수치적 성과로도 이어졌다. 지난 7회분이 가구 시청률 0.7%까지 상승하며, 꾸준한 시청 흐름을 유지한 '이호선의 사이다'는 방송 직후 포털 검색어와 주요 화면을 장식했다. 또한 온라인 커뮤니티와 SNS를 중심으로 출연자 발언과 관련 영상이 빠르게 확산되며, 프로그램의 존재감과 영향력을 다시 한번 입증했다.

이호선은 관계 전문 상담가로서의 전문성과 경험을 바탕으로 날카로운 분석과 현실적인 조언을 제시했다. 감정에 치우치지 않고 사연의 핵심을 짚어내는 진행 방식이 프로그램의 중심을 꽉 잡았다. 김지민은 사연자의 감정에 밀착한 진행과 적절한 거리 조절로 '사이다'라는 프로그램의 정체성을 분명히 했다. 김준호와 결혼 후 맡은 첫 고정 MC로서 안정적인 진행력을 보여주며 성공적으로 안착했다.

이호선은 이날 방송을 마무리하며 "우리가 빌런을 만났을 때 어떻게 대처해야 할지를 상상하게 한 시간이었다"라며 "우리를 보호할 수 있는 하나의 보호막을 갖게 된 것 같아 의미 있었다"라는 뜻깊은 소감을 전했다. 이어 "사람은 자기도 모르게 누군가에게 빌런이 될 수 있다"라는 역지사지와 함께 "알게 됐다면 사과하는 용기도 필요하다"라는 덧붙임을 잊지 않았다. 김지민 역시 "저 자신을 돌아보는 계기가 된 시간이었다"라는 말과 함께 "(특히) 10회 동안 50명의 빌런을 만나봤는데, 다행히 그 빌런에 저는 없었다"라고 말해 웃음을 자아냈다.


제작진은 "10회 동안 보내주신 뜨거운 성원에 감사드린다"라며 "보다 완성도 높은 정규 시즌을 준비해 오는 3월 다시 선보일 예정"이라고 밝혔다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

‘미성년 성폭행’ 고영욱, 세상 향한 분노 “교화됐는데 13년간 실업자, 뭘하며 살라는 거냐"

2.

“영원히 사랑해”…故 서희원 떠난 지 1년, 구준엽은 아직 그 자리에

3.

'나는솔로' 24기 광수, 결혼한다..♥예비신부에 프러포즈 "내게 매일이 되어주길"

4.

"뉴스 중 '꺽' 트림" 전현무, 시청자 불쾌 논란에 시말서까지 남긴 '흑역사'

5.

'♥윤수영 대표와 결혼' 김지영, 2부 드레스는 더 화려하게..혼전임신에도 늘씬

연예 많이본뉴스
1.

‘미성년 성폭행’ 고영욱, 세상 향한 분노 “교화됐는데 13년간 실업자, 뭘하며 살라는 거냐"

2.

“영원히 사랑해”…故 서희원 떠난 지 1년, 구준엽은 아직 그 자리에

3.

'나는솔로' 24기 광수, 결혼한다..♥예비신부에 프러포즈 "내게 매일이 되어주길"

4.

"뉴스 중 '꺽' 트림" 전현무, 시청자 불쾌 논란에 시말서까지 남긴 '흑역사'

5.

'♥윤수영 대표와 결혼' 김지영, 2부 드레스는 더 화려하게..혼전임신에도 늘씬

스포츠 많이본뉴스
1.

'韓 축구 최악의 HERE WE GO' 터졌다...이강인 대신 아틀레티코 갑니다 "700억 거래 완료"

2.

'미국→중국 파격 귀화' 22살 금메달 스키 여신, 극대노 소신 발언 "날 비난하는 중국인들, 나라 위해 뭐했나"

3.

전설 조코비치 꺾고 코트 위에 '벌러덩'…세계 최강 알카라스, 첫 호주오픈 우승→최연소 커리어 그랜드슬램 달성

4.

'韓 국민 영웅'의 음주운전→"팀도, 수입도 없어"→충격 귀화 선택...이젠 한국과 대놓고 적, 3번째 올림픽 확정 "산도르 궁 선서식은 불참"

5.

이거 완전 맨체스터 유나이티드의 손흥민, 너무 똑닮았다...HERE WE GO 기자 "레알 마드리드 역제안 절대 사실 아냐"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.