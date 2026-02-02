'이장원♥' 배다해, 끔찍한 교통사고 당했다 "비명 엄청 질러...뒤에서 택시가 박아" ('다해는다해')

기사입력 2026-02-02 10:33


[스포츠조선 정안지 기자] 뮤지컬 배우 배다해가 "교통사고가 났다"면서 당시 상황에 대해 밝혔다.

2일 유튜브 채널 '다해는다해'에는 "데이트 GRWM I 미국여행 준비 I 드디어 이사갑니다"라면서 영상이 게재됐다.

이날 배다해는 "교통사고 났다. 뒤에서 택시가 박았는데 자꾸 본인이 피해자라고 하셔서 지금 어떻게 해야할지 모르겠다"고 밝혔다. 그는 "전방주시를 안 하셨다. 시내에서 내 앞에 차가 멈춰있었는데 그냥 브레이크 안 밟고 와서 그냥 박았다"라면서 교통사고가 난 상황에 대해 설명했다.

배다해는 "1월 1일 밤에 떡볶이가 먹고 싶어서 언니랑 나가서 떡볶이 사고 차에 실어서 출발하는데 주차하는데 앞에 쇠기둥이 있었다. 너무 가까이 있어서 기둥이 있는지 몰랐다"면서 "뒤로 뺐다가 가야 되는데 그냥 갔다. 나 진짜 무사고인데"라면서 교통사고 전 발생한 사고를 떠올렸다.


그는 "그래서 '앞 범퍼를 갈아야지' 하고 차 회사에 예약해 놓고 일주일 뒤에 뮤지컬 보고 나오는 길에 뒤에서 박은 거다"며 "너무 끔찍해서 보여드리면 안 되지만 보여드리고 싶다. 내가 비명을 엄청 질렀다"라면서 위험했던 사고 당시를 떠올렸다.

배다해는 "딱 박았을 때 머리부터 허리까지 계속 소름이 끼쳐서 지금 물리치료를 받고 있다"면서 "시간이 없어서 많이는 못 받고 있다"면서 교통사고 후 현재 몸 상태에 대해 전했다.

anjee85@sportschosun.com

