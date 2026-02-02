황신혜 "내 KBS 첫 드라마는 '애정의 조건'→김희애와 함께 촬영, 분위기는…"(같이삽시다)

기사입력 2026-02-02 10:08


황신혜 "내 KBS 첫 드라마는 '애정의 조건'→김희애와 함께 촬영, 분…

[스포츠조선 고재완 기자] "딸 이진이 통해 첫사랑 근황을 알게 됐다."

4일 방송하는 KBS1 '황신혜의 같이 삽시다'에서는 제작 발표회 현장이 공개된다. 프로그램을 선택한 이유에 관한 질문에 황신혜는 "싱글맘으로서 위로와 공감을 나누고 싶다"라는 각오를 전한다. 장윤정은 싱글맘이 된 후 위축됐던 상황을 고백하며, 딸들에게 씩씩한 엄마의 모습을 보여주고 싶다는 다짐을 내비친다. 한편, 장윤정과 정가은은 황신혜의 '아저씨' 같은 실체(?)를 폭로해 현장을 웃음바다로 만든다. 또한 초대하고 싶은 손님으로 세 사람은 '큰언니' 박원숙과 '다정한 아빠' 박찬호에게 러브 콜을 보낸다.

제작 발표회가 끝나고, 세 사람은 KBS와의 인연을 떠올린다. 황신혜와 장윤정은 KBS 'TV는 사랑을 싣고'에 출연해 첫사랑을 찾았던 때를 회상한다. 특히 황신혜는 딸 이진이를 통해 첫사랑의 근황을 알게 된 사실을 전해 이목을 집중시킨다. 또한 당대 톱스타들이 총출동했던 드라마 '애정의 조건'으로 KBS와의 인연이 시작됐던 때를 떠올린 황신혜는, 당시 김희애와 함께했던 촬영 현장 분위기를 생생하게 전한다. 한편 세 사람은 KBS 역대 명작들을 전시한 공간을 찾게 되고, 그곳에서 장윤정의 과거 모습이 담긴 자료들을 발견한다. 장윤정은 전성기 시절, 고현정과 함께한 '토요대행진'부터 임성훈과의 '생방송 전국은 지금'까지 KBS 대표 간판 프로그램들의 포스터 속 앳된 모습을 보며 추억에 잠긴다.


황신혜 "내 KBS 첫 드라마는 '애정의 조건'→김희애와 함께 촬영, 분…

황신혜 "내 KBS 첫 드라마는 '애정의 조건'→김희애와 함께 촬영, 분…

황신혜 "내 KBS 첫 드라마는 '애정의 조건'→김희애와 함께 촬영, 분…
또 KBS 방송국에서 열혈 홍보가 펼쳐진다. 황신혜, 장윤정, 정가은은 DJ 하하·은가은과의 우연한 만남으로 예상치 못한 홍보 기회를 얻는 한편, '라디오계의 전설' DJ 이본이 이끄는 ;이본의 라라랜드' 생방송에 게스트로 출연한다. 반가운 청취자들과 소통을 이어가던 도중 "같이살이하며 안 맞는 부분이 있는지?"라는 질문에 장윤정은 단번에 "있다"고 답해 관심을 모은다. 또한 청취자 팬의 깜짝 제보로, 과거에 발매된 황신혜의 시 낭송 앨범이 공개되며 현장 분위기가 뜨겁게 달아오른다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

‘미성년 성폭행’ 고영욱, 세상 향한 분노 “교화됐는데 13년간 실업자, 뭘하며 살라는 거냐"

2.

“영원히 사랑해”…故 서희원 떠난 지 1년, 구준엽은 아직 그 자리에

3.

'나는솔로' 24기 광수, 결혼한다..♥예비신부에 프러포즈 "내게 매일이 되어주길"

4.

"뉴스 중 '꺽' 트림" 전현무, 시청자 불쾌 논란에 시말서까지 남긴 '흑역사'

5.

'♥윤수영 대표와 결혼' 김지영, 2부 드레스는 더 화려하게..혼전임신에도 늘씬

연예 많이본뉴스
1.

‘미성년 성폭행’ 고영욱, 세상 향한 분노 “교화됐는데 13년간 실업자, 뭘하며 살라는 거냐"

2.

“영원히 사랑해”…故 서희원 떠난 지 1년, 구준엽은 아직 그 자리에

3.

'나는솔로' 24기 광수, 결혼한다..♥예비신부에 프러포즈 "내게 매일이 되어주길"

4.

"뉴스 중 '꺽' 트림" 전현무, 시청자 불쾌 논란에 시말서까지 남긴 '흑역사'

5.

'♥윤수영 대표와 결혼' 김지영, 2부 드레스는 더 화려하게..혼전임신에도 늘씬

스포츠 많이본뉴스
1.

'韓 축구 최악의 HERE WE GO' 터졌다...이강인 대신 아틀레티코 갑니다 "700억 거래 완료"

2.

'미국→중국 파격 귀화' 22살 금메달 스키 여신, 극대노 소신 발언 "날 비난하는 중국인들, 나라 위해 뭐했나"

3.

전설 조코비치 꺾고 코트 위에 '벌러덩'…세계 최강 알카라스, 첫 호주오픈 우승→최연소 커리어 그랜드슬램 달성

4.

'韓 국민 영웅'의 음주운전→"팀도, 수입도 없어"→충격 귀화 선택...이젠 한국과 대놓고 적, 3번째 올림픽 확정 "산도르 궁 선서식은 불참"

5.

이거 완전 맨체스터 유나이티드의 손흥민, 너무 똑닮았다...HERE WE GO 기자 "레알 마드리드 역제안 절대 사실 아냐"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.