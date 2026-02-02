이덕화, '유퀴즈'서 가발 피팅 공개...유재석도 인정한 신상 "오늘 맞췄다"
[스포츠조선 김수현기자] '유퀴즈'에 출연하는 배우 이덕화가 유재석도 인정한 신상 가발 퀄리티를 자랑했다.
1일 유튜브 채널 '유 퀴즈 온 더 튜브'에는 '[예고] 여러분의 덕화 인사드려요 유퀴즈용 신상 가발 자랑(?)부터 재석을 열광하게 한 그 시절 유행어까지' 영상이 업로드 됐다.
호탕한 웃음과 함께 등장한 '우리들의 스타' 이덕화는 "안녕하세요. 여러분의 덕화 인사드려요"라는 시그니처 인사를 건넸다.
이덕화는 '유퀴즈'를 섭외 받고 바로 가발 피팅을 하러 갔다며 "이거 오늘 새로 한 거다"라고 자랑했다.
유재석을 보며 "(가발) 괜찮냐"라 물은 이덕화는 "'옷이 괜찮냐'도 아니고 '머리 괜찮아요?' 이게..."라며 빵 터졌다.
이덕화는 "세상에는 말입니다. 머리가 '빠진' 사람과 머리가 '빠질' 사람으로 나뉜다"라고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.
세계 최초 가발 자랑 토크에 이어 유재석은 이덕화에 대해 "지금은 악역 회장님을 많이 하시지만 젊은 시절에는 한국의 제임스 딘이셨다"라 했다.
또 이덕화는 소문난 사랑꾼이기도 했다. 이덕화는 아직도 아내를 '이쁜이'라 부른다며 "나이 일흔이 넘어도, 슈퍼 따라가서 '이쁜아~' 하면 다들 애기가 오는 줄 아는데 할머니가 들어오시는 거다"라며 너스레를 떨었다.
낚시광인 이덕화는 배우였던 아버지 이예춘을 따라 낚시를 시작했다고. 이덕화는 "제 아버지를 기억하는 분들이 거의 없을 거다"라며 가정사도 예고했다.
