'환승연애' 대박 성해은, '기생충' 반지하방→반포 럭셔리APT 단지 입주 '인생 역전'…"고급호텔 라운지에 있는 느낌"(해피해은)

[스포츠조선 고재완 기자] 티빙 '환승연애2' 출신 인플루언서 성해은이 이사간 새집을 본격적으로 공개해 화제다.
성해은은 지난 1일 자신의 유튜브 채널 '해피해은'에 '본격 집 투어 력셔리 아파트 안에는 식당과 골프장이 있다?!'라는 제목의 영상을 공개했다.
앞선 영상에서 성해은은 '올 화이트' 톤의 거실부터 드레스룸·방 2개 구조까지 자신의 집을 소개한 바 있다. 특히 '호텔급 커뮤니티'를 언급하며 "커뮤니티가 되게 잘 돼 있다"며 헬스장, 골프장(골프 연습장), 사우나·수영장과 함께 "조식·중식·석식을 먹을 수 있는 식당"이 있다고 말했다.
그 호텔급 커뮤니티를 이번 영상에서 직접 체험한 것. 그는 "저희 아파트가 커뮤니티가 되게 잘 돼 있어요"라며 헬스장·골프연습장·식당(조식/중식/석식)·카페 등 단지 내 시설을 직접 둘러보고, '스카이브릿지' 공간에 대해 "진짜 좋은 호텔 라운지에 있는 듯한 느낌"이라고 감탄했다.
성해은은 휴대폰으로 사전 예약을 하고, 얼굴 인식으로 출입하는 방식의 헬스장을 공개했다. 러닝머신이 둘러진 독특한 구조와 넓은 동선에 대해 "이렇게 쾌적하고 깨끗하고 넓고, 구조가 특이한 곳은 처음"이라며 "기구도 진짜 다 새 것"이라고 흥분을 감추지 않았다.
'스카이브릿지' 공간도 눈길을 끌었다. 성해은은 단지 상층부에 마련된 브릿지 형태의 카페 공간을 찾았고, 통창 뷰를 배경으로 커피와 디저트를 즐기며 "이런 걸 집에서 느낄 수가 있다니"라고 했다.
성해은은 단지 내 식당도 보여줬다. 키오스크처럼 '식권'을 발권한 뒤 식판을 받아 메뉴를 픽업하는 방식에 대해 "학창시절 급식 생각난다"고 표현했다. '플러스 바(리필존)'가 따로 있고 밥·김치는 리필이 가능하다는 점, 식당이 2개로 나뉘어 메뉴 선택에 따라 줄을 서는 동선도 소개했다. 이 '식사 커뮤니티'는 최근 신축 고급 단지의 상징처럼 언급되는 요소이기도 하다.
영상에서 성해은이 단지명을 직접 특정해 언급하진 않지만, 네티즌은들 서울 잠원동 M단지로 추측하고 있다. 이 단지는 전용 59.53㎡가 40억원을 웃도는 가격에 거래될 만큼 초고가 단지로 분류되는 상황이다.
성해은은 승무원 출신으로, 과거 "반지하 콤플렉스, 가난 콤플렉스가 있었다"고 털어놓은 바 있다는 점에서 이번 '신축 이사'가 더 주목받고 있다. 고재완 기자 star77@sportschosun.com