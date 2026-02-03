간미연, 안티에 머리 뜯기고 달걀 맞아 “가발이 공중에 둥둥..사과 해”

기사입력 2026-02-03 10:07


[스포츠조선 박아람 기자] 그룹 베이비복스 간미연이 과거 자신을 괴롭혔던 안티들에게 사과를 요구했다.

지난달 30일 채널 '차오루'에는 '실화 맞아? 믿기 힘든 90년대 활동 썰...'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 간미연은 활동 당시 가장 큰 스트레스를 받았던 시기를 회상했다.

그는 "요즘은 사람들이 연예인들을 만나도 대부분 그냥 지나가는데 과거에는 사람들이 연예인을 보면 소리를 지르며 달려들었었다. 뭐라도 만지려고 하고"라고 떠올렸다.

이어 "가짜 머리카락이 뜯겨진 적도 있었다. 경호원들이 우리를 보호해도 사람들이 막 미니까 중간에 빈틈이 생긴다. 그러면 신체적인 접촉도 많았다. 어린나이에 충격을 받고 많이 울기도 했다"며 "그때 누가 내 머리카락을 잡아당겼는데 가발이 뜯겨졌다. 내 모습도 웃겼지만 가발이 사람들 손에 손을 거쳐서 둥둥둥 떠다니는 게 너무 웃겼다"고 털어놨다.

안티들의 직접적인 공격도 있었다고.

간미연은 "행사가 끝나고 차에 타면 못 가게 밀면서 위협했다. 지금은 그런 사람들이 없다. 그때는 달걀도 던졌었다"고 했다.

이어 자신을 괴롭혔던 안티들을 향해 간미연은 "사과해요 나한테. 그때 그러신 분들 지금 나한테 사과하라"고 단호하게 말했다.

