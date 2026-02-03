김구라 자식 농사 대박...子 그리, 해병대 전역 4시간만에 '라스'서 큰절 "사랑합니다"

|
|
|
[스포츠조선 김수현기자] 방송인 김구라의 아들 그리가 해병대 만기 전역 후 아버지께 큰 절을 올렸다.
해병대 전역한지 4시간, '김동현' 명찰을 단 MC 그리에 '이모' 조혜련은 말도 안 나오는 반가움에 눈물을 터트렸다. 김구라는 "네가 왜 울어"라면서도 흐뭇함을 감추지 못했다.
|
오랜만에 본 그리에 김원준은 "내적 조카"라며 전역 축하 기념으로 용돈까지 챙겨주는 삼촌미를 보여주기도 했다.
또 김구라의 친구인 조혜련은 잘 커서 군대까지 무사히 마치고 돌아온 그리를 보며 "구라야! 아들 잘 키웠다"라며 칭찬을 연발했다.
지난달 28일 그리는 해병대 병장으로 만기 전역했다. 그는 전역 직후 바로 활동을 재개할 예정이며 당일 아버지 김구라가 진행하는 MBC 예능 프로그램 '라디오스타' 녹화에 참여했다.
한편 1998년생인 그리는 2006년부터 아버지와 함께 연예계 활동을 시작했다. 이후 2016년부터 그리라는 예명으로 래퍼로 활동하며 음악적 영역을 넓혀왔다.
