클라씨, K팝 히트메이커 엘캐피탄 손잡고 컴백
|
|
|Evoto
[스포츠조선 정빛 기자] 걸그룹 클라씨(CLASS;y)가 K팝 대표 히트메이커 프로듀서 엘캐피탄과 손잡고 컴백한다.
3일 소속사 K타이거즈는 클라씨가 엘캐피탄과 함께 앨범 작업에 돌입했다고 밝혔다.
클라씨는 MBC 오디션 프로그램 '방과후 설렘'을 통해 결성된 7인조 걸그룹으로 지난 2022년 5월 정식으로 데뷔했다. 지난해 11월 K타이거즈와 손잡고 새출발을 알렸다.
엘캐피탄은 싸이, 선미, BTS, 아이유, 플레이브 등 국내 정상급 K팝 아티스트들의 히트곡을 다수 프로듀싱하며 음악성과 대중성을 인정받아온 프로듀서다.
|
|
|사진 제공=K타이거즈
K타이거즈는 "멤버들이 지닌 잠재력과 음악적·퍼포먼스 역량을 충분히 펼칠 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않을 것"이라며 "이번 앨범 준비 과정에서는 각 멤버들의 참여와 의견을 적극 반영해 클라씨만의 매력과 차별점을 더욱 선명하게 보여줄 계획"이라고 밝혔다.
이어 "팬들과 무대 위에서 함께 즐길 수 있는 영하고 에너제틱한 곡을 선보이기 위해 최선을 다하고 있으니 많은 응원과 기대를 부탁드린다"고 전했다.
|
|
|사진 제공=K타이거즈
|
|
|사진 제공=K타이거즈
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.