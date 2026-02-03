'걸크러시' 아이들 소연 "비밀인데 원래 걱정多 스타일, 부담감 있으면 못해…개인 유튜브 접은 이유도 부담스러워서"(인생84)

[스포츠조선 고재완 기자] 아이들의 리더 소연이 '강한' 이미지와는 다르게 "걱정이 많다"는 속내를 비췄다.
소연은 3일 공개된 기안84의 유튜브 채널 '인생84'에 '소연과 기안'이라는 제목의 영상에 등장했다.
먼저 소연은 최근 근황을 전했다. 그는 "최근 방송 촬영은 많지 않고 작업·녹음 위주다. 앨범이 나오긴 하는데 이번 섭외와는 무관한 것 맞나"라고 되물었고 기안84는 "나와줘서 나는 너무 고맙지"라고 웃었다.
소연은 운동 루틴도 전하며 "러닝을 한다. 좋아서하는 건 아니다. 해야해서 한다. 보통은 3km를 뛰고 길게하면 5km를 뛴다"고 전했다.
영상에서 소연은 "강한 리더" 이미지와는 다른 속내를 털어놨다. 소연은 스스로를 "걱정이 많은 사람"이라고 표현하며, 불안의 정체를 구체적으로 꺼내 보였다. 그는 "유튜브 '쏘리사'도 시작했었는데 너무 관심을 많이 받아서 접었다. 저의 진짜 모습이 좋아서 시작했는데 부담스러워서 그랬다. 부담감이 생기면 못해내는 스타일이다"라며 "앨범도 비슷하다. 앨범이 나올때가 되면 회사 모든 부서에 리스크 체크를 한다. 나오기 전 날에 엄청 떨린다. 무슨 일 있을까봐 떨린다"고 전했다.
덧붙여 "난 지나가다 주머니에서 쓰레기가 실수로 떨어지면 '누가 내가 쓰레기 버렸다'고 할까봐 화들짝 놀라서 줍는다. 걱정이 많다"며 "예전에 전쟁난 것 같은 재난 문자가 왔을 때 진짜 전쟁난줄 알고 짐을 다 싸서 계단에 나와있었다. 그 이후에 운전면허를 땄다. 차로 도망가고 싶은데 차가 없어서 그때 땄다"고 털어놨다. 이어 "근데 그게 비밀이었다. 내 이미지상 리더고 남들 신경 안쓰고 이미지를 가지고 있어서 걱정이 많은 사람이라는 것은 오늘 처음 이야기한다"고 속내를 고백했다.
기안84가 "구설수 같은 게 터질까 걱정되냐"고 묻자, 소연은 "구설수도 걱정이 되지만, 죽을까 봐 제일 걱정된다"며 "가장 원초적인 두려움이 일상의 불안으로 이어진다"는 고백이었다. 소연은 "하루에 죽는 사람이 엄청 많지 않냐"며 "몸조리 잘하려고 노력한다"고 덧붙였다.
삶에 대한 생각도 이어졌다. 소연은 "진짜 오래 살고 싶다. 건강하게"라며 "100살까지 살고 싶다"는 바람을 밝혔다. 또 "새로 태어나고 싶지 않다. 이 시대 잘 살고 무(無)로 돌아가고 싶다. 지금의 삶을 끝까지 잘 살아내고 싶다"는 태도를 드러냈다.
기안84는 소연의 이런 '불안' 이야기를 바탕으로 음악 콘텐츠의 방향을 잡았다. 두 사람은 불안과 걱정을 위로하는 노래를 만들자고 뜻을 모았고, "20대 끝나가는 현대인의 불안"을 가사 주제로 삼는 대화를 나눴다. 고재완 기자 star77@sportschosun.com