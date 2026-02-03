"이거 쓰면 진짜 이민정처럼 예뻐지나요?"…구독자 나눔 이벤트→'통큰' 애장품 선물 세례 "저거 TV에서 봤던 건데"(이민정MJ)
[스포츠조선 고재완 기자] 배우 이민정이 구독자들에게 '통큰' 선물 세례를 퍼부었다.
이민정은 3일 자신의 유튜브 채널 '이민정 MJ'에 '"나 대신 입어줄 사람 구함" 온 집안 털어서 선물 대방출합니다 (제1회 구독자이벤트)'라는 제목의 영상을 공개했다. 그는 영상을 시작하며 "연말 브이로그 촬영 당시 옷장 정리를 하며 구독자 이벤트 요청이 많았던 것을 계기로, 설 명절을 앞두고 본격적인 나눔을 결심했다"고 설명했다.
이민정은 "구정(설날)이 다가오니까 진짜로 여러분들에게 구독자 선물 이벤트를 제대로 해보고 싶었다"며 "제가 활용하지 못하는 애장품들을 모아서 드리려고 한다"고 밝혔다.
이번 이벤트에는 AHC 아이크림을 비롯해 이민정이 실제 사용하거나 착용했던 의류, 가방, 화장품, 향수 등이 포함됐다. 이민정은 아이크림에 대해 "마사지가 가능하고, 아침에 일어나면 쫀쫀하고 리프팅된 느낌을 받을 수 있다"며 사용법과 특징을 직접 설명했다.
또 방송과 일상에서 착용 후 문의가 많았던 옷들도 공개했다. 브랜드가 기억나지 않는 제품에 대해서는 솔직하게 언급하며, 일부 의류는 사용감이 있음을 밝히고 "깨끗하게 드라이해서 보내드리겠다"고 덧붙였다. 편집숍 브랜드 가방에 대해서는 "사무직이시거나 수납이 필요한 분들께 좋을 것 같다"며 실용성을 강조했다.
예능 프로그램 촬영 당시 착용했던 롱 패딩도 애장품으로 내놓았다. 이민정은 해당 패딩에 대해 "굉장히 따뜻하고 퀄리티가 좋은 제품"이라며, 허리 스트랩 일부 분실 사실도 함께 고지했다.
화장대 공개 코너에서는 립밤, 매트 립 제품, 향수, 블러셔 겸용 제품 등을 소개했다. 이민정은 "제가 잘 활용하지 못하는 제품들이지만 받으시는 분들은 기분이 좋을 것 같아서 준비했다"고 말했다.
이와 함께 아들 준우의 옷들도 정리해 선물 목록에 포함했다. 스타워즈 캐릭터 상의, 스탠퍼드 기념 의류, 아디다스 주니어 의류 등으로, 이민정은 착용 가능 연령과 사이즈를 구체적으로 설명했다. 돌·백일 사진 촬영용 유아 의상도 함께 공개하며 "사진용으로 활용하면 좋을 것 같다"고 덧붙였다.
이민정은 영상 말미에 "정리하다 보니 힘들긴 했지만 여러분이 좋아하실 것 같아 기분이 좋다"며 "앞으로도 좋은 게 있으면 많이 나누고 싶다"고 전했다. 이어 "새해 복 많이 받으시고 건강하시길 바란다"며 구독자들에게 인사를 건넸다.
한펴 이민정의 유튜브 채널은 최근 50만 구독자를 돌파해 3일 오후 9시 현재 약 52만명을 기록중이다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.