임성근 셰프 "조폭 연루설·가족 비방 등 거짓 루머· 욕설 견디기 힘들어…과거 일, 죄송한 마음"(연예뒤통령)

[스포츠조선 고재완 기자] 연예 유튜버 이진호가 임성근 셰프의 파주 식당을 직접 찾아 '폐업설'의 진위를 확인했다.
영상에서 이진호는 파주에 위치한 임성근 셰프의 식당 공사 현장을 직접 확인했다. 앞서 식당 인근에 '매매' 현수막이 걸린 모습이 공개되며 "장사를 접는 것 아니냐"는 추측이 온라인을 중심으로 확산된 바 있다. 특히 임성근 셰프가 과거 음주운전 사실을 고백한 이후여서 논란은 더욱 증폭됐다.
하지만 현장을 확인한 결과, 내부 인테리어를 제외한 대부분의 공정은 마무리 단계였다. 건물은 지상 4층 규모로, 인근 식당들과 비교해도 비교적 큰 편에 속했다. 폐업이나 영업 포기를 의심할 만한 정황은 발견되지 않았다.
임성근 셰프는 최근의 논란에 대한 심경도 털어놨다. 그는 "과거에 있었던 일에 대해서는 할 말이 없고, 죄송한 마음"이라면서도 "40년 넘게 음식을 해온 사람으로서 오시는 분들께 따뜻한 밥과 정성 담은 한 그릇을 대접하고 싶다"고 말했다. 이어 "음식 맛은 거짓말을 하지 않는다"며 요리에 집중하겠다는 뜻을 밝혔다.
다만 악성 댓글과 허위 정보로 인한 고통도 호소했다. 임성근 셰프는 "사실에 근거한 비판은 감수할 수 있지만, 없는 이야기를 만들어 공격하는 건 너무 힘들다"며 '갑질', '조폭 연루' 등의 주장과 가족을 향한 비방, 욕설, AI로 조작된 영상까지 언급했다. 그는 "주변 사람들까지 공격하는 글들이 가장 견디기 힘들다"고 토로했다.
한편 임성근 셰프는 넷플릭스 예능 '흑백요리사2'에 출연하면서 유명세를 탔지만 유튜브 채널에 출연해 과거 음주운전으로 적발된 사실을 공개하며 사과했다. 이후 추가 인터뷰에서 음주운전 4회, 무면허 오토바이 운전, 폭행 사건 등 총 6건의 전과가 있었음을 인정하면서 논란은 걷잡을 수 없이 확산돼 방송 활동을 전면 중단하고, "남아 있는 계약 일정만 마무리한 뒤 조용히 주방으로 돌아가겠다"며 본업인 요식업에 집중하겠다는 뜻을 밝힌 상태다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com