BTS 컴백에 서울시도 비상…'인파 안전·바가지요금' 대책 가동[SC이슈]

기사입력 2026-02-04 13:50


BTS 컴백에 서울시도 비상…'인파 안전·바가지요금' 대책 가동[SC이슈…
방탄소년단. 멤버 뷔, 슈가, 정국, 제이홉, RM, 진, 지민(왼쪽부터). 사진 제공=빅히트 뮤직

[스포츠조선 정빛 기자] 다음 달 방탄소년단(BTS)의 컴백을 앞두고 전 세계 팬들의 서울 방문이 집중될 것으로 예상되는 가운데, 서울시가 대규모 인파 관리와 바가지요금 근절을 포함한 종합 대책을 가동한다.

서울시는 4일 오전 오세훈 서울시장 주재로 '방탄소년단 컴백 행사 관련 현안 점검 회의'를 열고 시민 안전 확보와 글로벌 팬 환대를 위한 대응 방안을 논의했다. 방탄소년단은 다음 달 21일 오후 8시 광화문광장에서 정규 5집 발매 기념 컴백 라이브 공연을 진행할 예정이다.

시는 광화문광장과 서울광장 등 주요 장소에 수만 명 이상의 인파가 몰릴 것으로 보고, 행사장 구역을 세분화해 취약 관리 지역이 발생하지 않도록 관리할 방침이다. 주최 측에는 인파 규모 대비 충분한 안전지원 인력 배치를 요청했고, 서울시 재난안전상황실을 중심으로 실시간 도시 데이터와 CCTV를 활용한 인파 밀집도 특별 관리에 나선다.

경찰, 소방, 자치구 등 관계기관과 현장 상황을 공유해 위기 단계별 대응 체계도 구축한다.

공연 당일에는 시간대별 안전 대책을 가동한다. 공연 전후 병목 구간 동선을 관리해 순차적 진출입을 유도하고, 긴급 상황에 대비해 소방·응급 인력과 차량, 비상 동선을 확보한다. 행사장 일대 지하철역 무정차 통과, 도로 통제에 따른 버스 우회 등 교통 대책과 함께 화장실 추가 확보, 따릉이와 개인형 이동장치(PM) 대여 중단, 불법 노점상·불법 주차 단속도 병행한다.

서울광장 무대 스크린과 전광판에는 다국어 안전 안내 문구를 송출해 외국인 방문객의 안전을 돕는다.

외국인 관광객을 대상으로 한 바가지요금 등 불공정 행위 근절 대책도 추진된다. 시는 자치구와 합동 점검을 통해 숙박업소 요금 게시 준수 여부와 예약 취소 유도 등 불공정 행위를 집중 단속한다.

온라인 여행사(OTA) 등 업계 간담회와 관계기관 협조로 요금 안정화를 유도하고, 종로 및 중구 외 인근 숙박시설 밀집 지역을 비짓서울 누리집을 통해 홍보해 수요 분산에 나선다. 전통시장과 관광 밀집 지역에서는 '미스터리 쇼퍼'를 활용한 바가지요금 현장 점검도 실시한다.


BTS 컴백에 서울시도 비상…'인파 안전·바가지요금' 대책 가동[SC이슈…
사진 출처=빅히트 뮤직

BTS 컴백에 서울시도 비상…'인파 안전·바가지요금' 대책 가동[SC이슈…
사진 출처=빅히트 뮤직

아울러 서울 전역에서 국내외 관광객이 즐길 수 있는 축제의 장이 마련될 전망이다. 방탄소년단 공연을 전후해 동대문디자인플라자(DDP), 서울광장, 한강공원 등 주요 거점에서 거리공연과 랜덤 댄스 페스티벌, 참여 이벤트를 운영하고, 전통시장 등 인접 상권과 협업한 문화행사와 체험 프로그램도 선보일 계획이다. 한강버스를 활용한 특별 체험 이벤트도 준비 중이다.

오세훈 시장은 "방탄소년단 컴백 공연이 서울의 중심 광화문광장에서 열리는 것은 서울이 글로벌 문화 수도로서의 매력을 전 세계에 각인시킬 절호의 기회"라며 "인파 안전과 바가지요금, 즐길거리까지 전방위적으로 챙겨 방문객에게는 안전하고 즐거운 경험을, 시민에게는 일상과 조화를 이루는 축제가 되도록 하겠다"고 말했다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박나래, 활동 중단에도 방송은 간다…'운명전쟁49' 공개 강행

2.

[공식]차은우 측, 모친 장어집 이전설에 선 그었다…"가족 운영과 무관"

3.

김선호 측 '탈세 의혹'에 "법인 운영 당시 무지했다...깊이 반성 중" [전문](공식입장)

4.

"니가 왜 유튜브에서 나와"…영탁, 개인 유튜브 채널 '박영탁' 개설→피규어가 취미였어? 색다른 재미 '쏠쏠'

5.

故 서희원 잃은 구준엽, 직접 찾아가보니..."희원이는 더 힘들다" 1년째 오열 (셀럽병사)

연예 많이본뉴스
1.

박나래, 활동 중단에도 방송은 간다…'운명전쟁49' 공개 강행

2.

[공식]차은우 측, 모친 장어집 이전설에 선 그었다…"가족 운영과 무관"

3.

김선호 측 '탈세 의혹'에 "법인 운영 당시 무지했다...깊이 반성 중" [전문](공식입장)

4.

"니가 왜 유튜브에서 나와"…영탁, 개인 유튜브 채널 '박영탁' 개설→피규어가 취미였어? 색다른 재미 '쏠쏠'

5.

故 서희원 잃은 구준엽, 직접 찾아가보니..."희원이는 더 힘들다" 1년째 오열 (셀럽병사)

스포츠 많이본뉴스
1.

"쫄지도 떨지도 않는 '세상당당' 원팀 코리아!" 유승민 대한체육회장, 'K-스포츠 수장'으로 9번째 올림픽 도전! 밀라노 출국 결연한 각오 'K-스포츠의 자신감으로'[현장 인터뷰X밀라노-코르티나 올림픽]

2.

"미국의 민간인 2명 살해. 어떻게 변호할 수 있나" 펩 과르디올라 감독의 일침. 미국 총격사건 작심 비판

3.

2군행 거부권을 요구할 수도 없고...'한화와 계약' 답은 정해져있는데, 손아섭은 뭘 주저하는 것일까

4.

'다저스 1조 투자한 이유' 오타니가 쓴 동화책, 출간 하자마자 베스트셀러 1위

5.

대충격! 폭풍 오열에 산소호흡기, '英 간판' 벨링엄에게 무슨 일이…레알도, 잉글랜드도 "걱정 태산"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.