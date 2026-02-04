[공식]신인 맞아? 코르티스, 美 NBA 올스타 하프타임 선다… K팝 가수 최초

[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 코르티스(CORTIS)가 K팝 가수 최초로 미국프로농구협회(NBA) 올스타 주간 대표 이벤트를 장식한다.
4일 NBA와 미국 최대 스포츠 중계 채널 ESPN에 따르면, 코르티스는 오는 13일(현지시간) 미국 캘리포니아 기아 포럼에서 열리는 '2026 러플스® NBA 올스타 셀러브리티 게임'(2026 Ruffles® NBA All-Star Celebrity Game, 이하 '올스타 셀러브리티 게임')에서 하프타임 쇼를 펼친다.
NBA와 ESPN은 "코르티스는 '올스타 셀러브리티 게임' 역사상 최초로 하프타임 쇼를 꾸미는 K-팝 아티스트다. 이들은 앞서 '프렌즈 오브 더 NBA'(Friends of the NBA)에 발탁돼 NBA를 홍보하는 얼굴로도 활약하고 있다"라고 소개하며 높은 기대감을 드러냈다.
'올스타 셀러브리티 게임'은 NBA 출신 선수들과 할리우드 배우, 인기 래퍼, 스포츠 스타 등이 팀을 이뤄 경기를 펼치는 행사다. NBA 올스타 주간을 대표하는 이벤트 중 하나로, ESPN을 통해 미국 전역에 생중계돼 높은 주목도를 자랑한다. 코르티스는 전 세계 농구 팬들이 지켜보는 이곳에서 특별한 공연을 펼칠 예정이다.
이처럼 코르티스는 미국에서 음악시장을 넘어 스포츠와 엔터테인먼트 업계에서 이례적인 존재감을 드러내고 있다. 이들은 앞서 12일 미국 로스앤젤레스 컨벤션 센터에서 열리는 'NBA 크로스오버 콘서트 시리즈'(NBA Crossover concert series) 헤드라이너 발탁 소식을 알린 바 있다. 코르티스는 이 무대에 서는 최초의 한국 가수다.
또한 K팝 아티스트 최초로 에너지 드링크 브랜드 레드불(Red Bull)과 파트너십을 체결했다. 게임 업계도 이들을 주목했다. 데뷔 앨범 수록곡 'GO!'가 누적 판매량 1억 5천 만 건을 자랑하는 미국 인기 게임 'NBA 2K26' 시즌 4의 오리지널 사운드트랙에 선정됐다. 글로벌 인기 슈팅 게임 '포트나이트'(Fortnite)에서는 이 곡을 활용한 댄스 이모트(Dance Emote)를 선보이는 등 신인으로는 이례적인 협업을 이어가고 있다.