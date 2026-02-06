엄태웅, 아내 윤혜진 헌팅에 질투 폭발 "따라갔으면 변사체"

|
[스포츠조선 김수현기자] 배우 엄태웅이 아내 윤혜진이 해외에서 헌팅을 당한 사실에 질투심을 드러냈다.
윤혜진은 "그니까 지온이가 '저 사람 너무 멋있다'라 했다"라며 훤칠했던 유럽 보이에 대해 설명했다.
갑작스러운 헌팅에 윤혜진은 "그 사람한테 지온이를 보여주며 '얘 내 딸이야' 그랬다. 그럼 이제 갈 줄 알고. 그랬더니 지온이에게 '나 너네 엄마랑 하루만 데이트 해도 돼?'라 하더라"라며 저돌적인 유럽 남자의 플러팅에 대해 생생하게 전했다.
윤혜진은 "'저기 내 남편도 있어' 했더니 안믿더라. 내가 170cm인데 나를 귀엽다 할 정도다. 이렇게 아래로 보면서 너무 귀엽다더라"라며 훤칠했던 비주얼도 설명했다.
그는 "지온이가 '엄마 왜 데이트 안한다 그랬어'라 하더라. 남편이 '너 그렇게 하면 안되지!' 하니까 지온이가 '윤혜진 격하게 부럽다'라 하더라"라 했다.
엄태웅은 "걔 거기서 소문 났더라. 그 앞에서 계속 (플러팅) 그런다고"라고 질투했다.
윤혜진은 아랑곳 않고 "솔직히 기분 좋더라. 찐따 같은 애도 아니고 어디서 진짜 무슨 모델 같은 애가 와가지고 데이트하자 그러고, 딸이 있다 하는데도 같이 가자 하더라"라며 즐거워 했다.
그러면서 엄태웅을 향해 "조심해라. 긴장하고 살아라"라 경고했고, 엄태웅은 "그날은 뭐 화도 안내더라. 너무 기분 좋아가지고. 셋이 마사지를 받고 나오는데 비가 막 쏟아지는 거다. '나가자' 하고 나가길래 붙어서 쫓아 나갔다. 갑자기 비를 맞으니까 날 때리더라"라며 폭로해 웃음을 자아냈다.
