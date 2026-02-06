엑소 출신 타오, 생리대 사업으로 대박났다 "매출 300억, 부끄럽지 않아" ('찐천재')
[스포츠조선 이우주 기자] 엑소 출신 타오가 생리대 사업으로 대박난 근황을 알렸다.
5일 유튜브 채널 '공부왕찐천재 홍진경'에서는 '하루 300억 매출 왕홍 찾으러 무작정 중국 간 홍진경'이라는 제목의 영상이 게재됐다.
홍진경은 왕홍(중국 인플루언서)의 도시인 중국 항저우에 가 여러 왕홍들을 만났다. 그중 한 명은 엑소 출신 타오. 타오는 엑소 탈퇴 후 중국에서 첫 달 매출 200억을 기록한 스타 사업가로 이름을 날리고 있다.
타오는 그간 근황에 대해 "생활도 좋고 결혼도 했다"고 SM루키즈 출신 가수 겸 배우 쉬이양과의 결혼 소식을 알렸다.
타오는 현재 하고 있는 사업에 대해 "주로 판매한 건 생리대다. 여성들이 생리대를 사용할 때 조금 더 안전하게 걱정 없이 사용하도록 하고 싶어서 시작했다. 그리고 언제든 생산 공정을 모니터링 할 수 있어서 안심하고 사용할 수 있다"며 "생리대 사업에 대해 전혀 부끄럽지 않다. 제가 이 일을 선택한 게 옳다고 생각하고 굉장히 좋은 일이라 생각한다"고 밝혔다.
브랜드 론칭 후 3개월 만에 엄청난 매출을 기록했다는 타오는 "지금까지 1억 5천만 개 정도 판매해서 총 수익은 1.5억 위안(한화 약 316억 원)"이라고 밝혀 놀라움을 자아냈다. 하지만 "순수익은 많지 않다. 현재 6개의 공장 생산 라인을 운영 중이고 250억 원을 투입했다. 아직 본전 회수도 못했다"고 솔직히 고백했다.
그 이유에 대해 타오는 "외주 공장에 맡기려 했지만 믿음이 가지 않았다. 그래서 동업자 3명과 돈을 모아 공장 투명화를 이뤘다. 그래서 비용이 꽤 높다"며 "남자가 만든 생리대가 소비자들에게 쉽게 받아들여질 수 있었던 이유가 바로 이 점 때문"이라고 강조했다.
