28기 광수♥정희도 재혼이 코앞 "자녀들 기다리는 중, 집안 보고 재결합 아냐" ('관종언니')

5일 유튜브 채널 '밉지않은 관종언니'에서는 '나솔 28기 부잣집 광수♥치과의사 정희 한달동안 헤어졌던 이유(레전드 돌싱)'라는 제목의 영상이 게재됐다.
'나는 솔로' 28기 돌싱 커플로 맺어진 정희와 광수. 두 사람은 '나는 솔로' 촬영 후 연애를 하다 결별, 이후 다시 재결합해 8개월째 열애 중이라 밝혔다.
이별을 결심한 이유에 대해 정희는 "서로 성향도 다르다. 오빠는 피에 로맨스가 흐르는 사람이다. 나는 오빠보다 한참 덜 로맨틱하다 보니까 내가 지금 챙겨야 될 것들이 너무 많은데"라며 "내가 로맨스를 추구하고 로맨스를 찾기에 해야 될 것들이 너무 많았다"고 밝혔다.
이후 한 달 동안 결별했다는 두 사람. 재결합한 과정에 대해 광수는 "제 생일이었다. 선물을 사주고 싶어했던 게 있었다. 저는 선물이 받기 싫었다. 저는 선물이 아니라 슬기(정희 본명)가 오길 바랐다. 그 선물 때문에 연락을 했다"고 밝혔다. 정희는 "100만 원짜리 안경이었다. 근데 별로 안 좋아하더라. 사귈 때 같이 가서 골라놨던 거였다"고 밝혔다.
그러면서 정희는 "그 말이 억울했다. 한 달간 헤어져있다가 제가 오빠한테 연락했던 게 첫 방송이 나가고 난 이후에 연락을 한 거였다. 한 달 동안 너무 보고 싶었는데 약간 현실적인 상황 때문에 최대한 억누르고 일과 아이만 생각해야지 했는데 TV에서 오빠가 나오는데 그때 감정이 살아나더라"라며 "그랬는데 사람들이 오빠가 첫 회에 등장했을 때 3선 국회의원 아들이라는 게 사전인터뷰에 나왔다. 그래서 사람들이 나보고 국회의원 3선 아들이라 하니까 다시 연락했다고 악플을 달았다"고 토로했다.
정희는 "저희가 두 달을 만났는데 저는 나와서 오빠의 집안이라든가 그런 얘기들을 이미 알고 있었다. 두 달 동안 사귀면서 모를 수가 없는데 그거보고 다시 연락했다는 거다"라고 억울해했고 광수도 "저보다 능력이 훨씬 뛰어난 친구인데"라고 밝혔다.
고난과 역경을 뚫고 8개월째 만남을 이어가고 있는 두 사람에 이지혜는 "8개월 정도면 두 분이 진전된 관계를 생각할 거 같다. 다른 분들은 결혼도 하셨는데 그런 고민도 하실 거 같다"고 재혼에 대해 조심스럽게 물었다. 이에 두 사람은 "하고 있다"고 재혼을 암시했다.
두 사람의 자녀들도 서로 잘 지낸다고 정희는 "둘 다 양육을 하는 상황에서 받아들이는 시간을 충분히 주고 싶다"고 말했고 이지혜는 "급하게 해봤자 좋을 게 사실 없다"고 밝혔다.