정종철 아들, 캐나다 명문대 5곳 동시 합격..장학금만 수천만 원 '자식농사 대성공'
[스포츠조선 정유나 기자] 개그맨 정종철(옥동자)이 캐나다 유학 중인 아들의 대학 합격 소식을 전하며 기쁨을 나눴다.
정종철의 아내 황규림은 6일 자신의 SNS를 통해 "고1 때 유학을 가고 싶다며 밴쿠버로 떠났던 아들 시후가 대학교에 합격했다"고 밝혔다. 이어 "1월 말 토론토대학교 세인트조지 캠퍼스 사회과학에 합격했고, 새해 첫날에는 UBC(브리티시컬럼비아대학교) 합격 소식도 전해왔다"고 전했다.
황규림에 따르면 시후는 맥마스터대학교에도 합격해 2만5,000달러의 장학금 오퍼를 받았으며, 웨스턴대학교에서도 합격과 함께 4만 달러의 장학금 제안을 받았다. 이 밖에도 SFU(사이먼프레이저대학교)까지 지원한 모든 대학에 합격하는 쾌거를 이뤘다.
황규림은 "아들에게 축하 전화를 했더니 '엄마 아빠가 유학 보내준 덕분'이라며 고마움을 먼저 말하더라. 본인의 노력보다 늘 감사할 줄 아는 아이라 더 기특했다"고 전했다.
이어 그는 "어렸을 때부터 자신만의 세계가 있었던 시후. 공부보다 자기가 하고 싶은 걸 깊게 파고 들던 녀석인지라 동네에서 공부는 중하위권이였지만 행복지수는 늘 최상위권이였던 녀석. 구김살없는 성격으로 일반고에 가서도 반장도 하고 학교생활을 즐기던 녀석이 갑자기 유학 얘기를 꺼내 깜짝 놀랐다"고 회상했다.
또 "가족끼리 떨어져 사는 건 절대 안 된다던 아빠를 설득해 주변의 도움으로 두세 달 만에 급하게 유학을 보냈다. 연고도 계획도 없이 혼자 비행기에 태워 보냈는데, 그런 아이가 대학 진학을 앞두고 있다니 너무 기특하고 대견하다"며 "아이마다 각자의 때가 있다는 걸 시후를 보며 다시 한 번 느꼈다"고 덧붙였다.
마지막으로 황규림은 "아직 졸업까지 열심히 공부해야 하고, 어느 학교를 선택할지 고민도 남아 있지만 엄마 아빠는 네가 스스로 만들어갈 길을 언제나 응원하고 존중한다"고 아들에게 응원의 메시지를 전했다.
이에 정종철 역시 "눈물 난다. 너무 기뻐서"라며 벅찬 심경을 드러냈다.
한편 정종철은 지난 2006년 황규림과 결혼해 슬하에 1남 2녀를 두고 있다.
