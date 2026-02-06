'뉴진스 결별' 민희진, 이젠 아들 엄마…백억대 소송 중 새 출발[SC이슈]

기사입력 2026-02-06 13:46


'뉴진스 결별' 민희진, 이젠 아들 엄마…백억대 소송 중 새 출발[SC이…
사진 제공=오케이레코즈

[스포츠조선 정빛 기자] 민희진 어도어 전 대표가 설립한 연예기획사 오케이 레코즈가 신인 보이그룹 제작에 나선다. 뉴진스 제작 이후 첫 남성 그룹 프로젝트라는 점에서 업계 관심이 쏠린다.

민희진 대표는 5일 "기존 엔터테인먼트 시장에서 보지 못했던 새로운 크리에이티브와 비즈니스 방식으로 놀라움을 선사하고 싶다"며 "엔터테인먼트의 본질은 일상의 작은 행복을 통해 삶의 질을 높이는 데 있다고 본다. 그 본질에 충실하게 프로듀서로서 진심을 담아 보이그룹을 기획하겠다"고 밝혔다.

오케이 레코즈는 이날 공식 SNS를 통해 총 23편의 캠페인 영상을 공개하며 보이그룹 제작 프로젝트를 알렸다.


'뉴진스 결별' 민희진, 이젠 아들 엄마…백억대 소송 중 새 출발[SC이…
사진 제공=오케이레코즈
영상에는 '원티드(WANTED·구인)'라는 제목과 함께 2008~2013년 사이 출생자를 모집한다는 문구가 등장해 차기 보이그룹 연령대를 해당 범위로 설정한 것으로 해석된다.

캠페인 영상은 서울, 도쿄, 방콕, 두바이, 멕시코시티, 시카고, 베를린, 스톡홀름 등 주요 도시의 일상 풍경 속에 '오케이 레코즈 샵'이 등장하는 콘셉트로 제작됐다.

약 3시간 50분 분량의 콘텐츠는 전통적인 데뷔 홍보 방식 대신 감각적 이미지와 단서를 중심으로 궁금증을 유도하는 전략으로 풀이된다. 일부 장면에는 차기 보이그룹과 관련된 단서가 이스터에그 형태로 담긴 것으로 알려졌다.


'뉴진스 결별' 민희진, 이젠 아들 엄마…백억대 소송 중 새 출발[SC이…
사진 제공=오케이레코즈
이번 프로젝트는 민희진이 2024년 11월 어도어를 떠난 이후 약 1년 3개월 만에 선보이는 첫 공식 행보다. 오케이 레코즈는 지난해 10월 설립됐다. 같은 해 12월 비공개 오디션을 진행하는 등 레이블 론칭 준비를 이어온 것으로 전해졌다. 민희진 역시 최근 인터뷰와 유튜브 방송 등을 통해 보이그룹 제작 계획을 언급해온 바 있다.


'뉴진스 결별' 민희진, 이젠 아들 엄마…백억대 소송 중 새 출발[SC이…
사진 제공=오케이레코즈
민희진은 SM엔터테인먼트 출신으로, 2019년 하이브 전신인 빅히트엔터테인먼트에 합류해 레이블 어도어를 이끌며 뉴진스 제작을 총괄했다. 이후 하이브와 갈등을 겪은 끝에 2023년 어도어 대표에서 해임됐고 같은 해 11월 회사를 떠났다. .


민희진 측은 최근 이른바 '뉴진스 템퍼링' 의혹을 부인하며 관련 의혹에 대해, 해당 논란이 자신의 행위가 아닌 특정 멤버 가족과 외부 세력 간 접촉에서 비롯된 구조라는 입장을 밝힌 바 있다. 이 과정에서 멤버 측 책임을 언급한 점을 두고 업계 안팎에서는 논란이 이어지기도 했다. 일부 멤버들이 어도어에 복귀한 만큼, 민희진과 뉴진스 간 협업 관계는 사실상 정리된 상태로 평가된다.

민희진 현재 어도어 및 모회사 하이브와 다수의 법적 분쟁을 진행 중이다. 어도어는 민희진과 뉴진스 멤버 다니엘, 다니엘 가족 1인을 상대로 약 431억 원 규모의 위약벌 및 손해배상 청구 소송을 제기한 상태다.

하이브와는 주주간계약 해지 및 풋옵션 분쟁 중이다. 핵심 쟁점인 약 260억 원 규모 풋옵션의 효력 여부는 오는 12일 법원의 판단으로 가려진다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

판사 이성호 "♥윤유선 첫만남에 '네가 찾는 사람은 딱 나야'라고..98일 매일 만났다"(옥문아)

2.

"송혜교 아닌 손예진 닮아" 아이들 미연, 성형설 부인 "진짜 자연 코, 부모님도 높다"

3.

티파니♥변요한, 커플링 대놓고 티내네..열애 흔적 또 포착

4.

투컷, “스토커가 자택 무단 침입. 범인 잡아”..이사 잦은 이유 털어놨다

5.

'39세 미혼' 송해나, '40년 대출' 받아 아파트 샀다..반전 일상에 母 한숨

연예 많이본뉴스
1.

판사 이성호 "♥윤유선 첫만남에 '네가 찾는 사람은 딱 나야'라고..98일 매일 만났다"(옥문아)

2.

"송혜교 아닌 손예진 닮아" 아이들 미연, 성형설 부인 "진짜 자연 코, 부모님도 높다"

3.

티파니♥변요한, 커플링 대놓고 티내네..열애 흔적 또 포착

4.

투컷, “스토커가 자택 무단 침입. 범인 잡아”..이사 잦은 이유 털어놨다

5.

'39세 미혼' 송해나, '40년 대출' 받아 아파트 샀다..반전 일상에 母 한숨

스포츠 많이본뉴스
1.

문동주 어깨 이미 30일부터 아팠다 + 홍창기 빠지고 구자욱·문현빈 승선 이유는 → 류지현호 30인 선발 배경 밝혔다 [일문일답]

2.

'일본전 지고 8강 진출 vs 일본전 이기고 조 3위' → 짓궂은 질문에 류지현 감독이 웃었다

3.

WBC 최고령 2위가 한국선수라니! "젊은 선수들과 동등, 기분좋다" 필승 각오...1위는 쿠바 내야수 라미레즈

4.

토트넘팬 혈압 폭발! 손흥민 후임 주장→SNS 폭탄에 "내부적으로 조치했다"더니, 프랭크 감독 "다음 시즌 남을지는 모르겠어"...ATM서 이강인과 한솥밥 '가능성'

5.

역대 최다 빅리거 9명 무장한 일본, 그런데 투수 오타니는 없다...WBC 첫 대만전 선발은 야마모토?

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.