낸시랭, 故정은우 눈물의 추모 "시그널인 줄 몰랐다..왜 그렇게 힘들었니"
[스포츠조선 정유나 기자] 팝아티스트 낸시랭이 배우 故 정은우(본명 정동진)를 추모했다.
11일 낸시랭은 정은우가 생전 마지막으로 남긴 SNS 게시물에 댓글을 남기며 애도의 마음을 드러냈다.
낸시랭은 "은우야! 지금 소식 들었어. 하루 전날 이런 사진들 시그널인 줄도 모르고 너무 마음이 아프고 슬프고 먹먹해진다. 왜 그렇게 힘들었니 하늘나라에서 편히 쉬렴 은우야. 삼가 고인의 명복을 빕니다"라고 애도했다.
앞서 정은우는 사망 하루 전인 지난 10일 "그리운 부러운 아쉬운..PIR.BG"라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 해당 게시물에는 2003년 세상을 떠난 홍콩 배우 장국영, 2011년 사망한 영국 가수 에이미 와인하우스의 사진과 함께 자신의 모습이 나란히 담겨 있었다.
낸시랭은 해당 게시물에 앞서 "♥앙!"이라는 댓글을 남긴 바 있다. 이후 비보를 접한 그는 해당 게시물이 '시그널'이었는지 몰랐다며 안타까운 심경을 전해 먹먹함을 더했다.
이날 방송계 등에 따르면 정은우는 이날 사망했다. 사인은 알려지지 않았다.
고(故) 정은우의 빈소는 경기도 김포 뉴고려병원 장례식장 특2호실에 마련됐으며, 발인은 13일 낮 12시에 엄수된다.
