박나래, 논란 속 새 예능 '無편집' 등장..."날 소름 끼치게 해달라"

기사입력 2026-02-11 22:37


디즈니+ '운명전쟁49' 캡처

[스포츠조선 조윤선 기자] 매니저 갑질 의혹과 불법 의료 시술 논란으로 활동을 중단한 개그우먼 박나래가 '운명전쟁49'에 편집 없이 등장해 눈길을 끌었다.

11일 디즈니+의 오리지널 예능 '운명전쟁49' 1~4회가 공개됐다. '운명전쟁49'는 49인의 운명술사들이 모여 여러 미션을 통해 자신의 운명을 시험하는 신들린 서바이벌을 펼치는 작품으로 서바이벌 예능이다.

해당 프로그램은 사전 제작으로 진행된 작품으로, 박나래는 논란이 불거지기 전 모든 녹화를 마친 상태였다. 제작진은 "대규모 출연자들의 경쟁이 핵심인 서바이벌 예능인 만큼, 박나래는 여러 패널 중 한 명으로 등장할 것"이라며 논란으로 인한 박나래 촬영분의 통편집은 없다는 입장을 밝혔다.


박나래는 이날 공개된 1회에서 전현무, 강지영, 이호선, 신동과 함께 '운명사자'로 출연했다. 황금빛 드레스에 독특한 머리 장식을 착용한 채 등장한 그는 화려한 비주얼로 시선을 사로잡았다. 운명술사들은 "의상 죽인다. 여기 앉아 있어도 이상하지 않을 거 같다", "딱 봤을 때 기 센 분들만 모아온 거 같다" 등 놀라움을 드러냈다.

박나래는 "너무나 설레고 즐거운 마음으로 여기에 왔다. 여러분이 나를 소름 끼치게 해달라. 잘 부탁드린다"며 출연 소감을 밝혔다.

앞서 박나래는 전 매니저 2명으로부터 직장 내 괴롭힘, 대리 처방, 진행비 미지급 등 이른바 '갑질 의혹'으로 고소를 당했다. 전 매니저들은 지난해 12월 명예훼손 및 정보통신망법 위반 혐의로도 추가 고소를 진행했으며, 1억 원 상당의 부동산 가압류 신청을 제기한 사실이 알려지며 파장이 확산됐다.

이에 대해 박나래 측은 관련 의혹을 전면 부인하며 전 매니저들을 공갈 및 업무상 횡령 혐의로 맞고소한 상태다. 경찰은 현재 양측 고소인 조사를 모두 마친 것으로 전해졌으며, 이번 박나래 출석을 기점으로 사실관계 확인에 속도를 낼 전망이다.


이와 함께 '주사이모'로 불린 A씨와 관련한 불법 의료 행위 의혹도 수사 대상에 포함된 것으로 알려졌다. 박나래는 면허가 없는 인물에게 시술을 받았다는 의혹에 대해 "의사인 줄 알고 시술을 받았다"는 취지로 해명한 바 있다. A씨 역시 최근 장시간 경찰 조사를 받았으며, 수사는 계속 진행 중이다.

한편 박나래는 오는 12일 오후 2시 30분 서울 강남경찰어세 피고소인 신분으로 출석해 조사를 받을 예정이었으나, 건강 및 안전상의 이유로 출석을 연기했다.

