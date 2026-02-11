신세경 "'지붕킥' 인기, 날카로운 칼 같은 유명세..위험했다" ('유퀴즈')
[스포츠조선 정유나 기자] 배우 신세경이 '지붕 뚫고 하이킥' 이후 느낀 유명세를 "거대하고 날카로운 칼 같았다"고 회상했다.
11일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에서는 배우 신세경이 출연했다.
이날 신세경은 '지붕뚫고 하이킥' 시절을 회상했다. 신세경은 "은인 같은 작품이다"며 "당시 무슨 상황인지 인지를 못 하고 살았다. 그런 유명세를 체험해본 적이 없어서, 어딜가든 저를 알아보는 그런 상황이 처음이라 혼란스러웠다"고 고백했다.
최고의 인기를 누리던 시기에도 신세경은 일부러 활동을 줄였다. 이에 대해 그는 "'지붕킥' 이후로 정신없이 일했다. 그런데 저는 계획형 인간이라 잘하고 있는지 꼼꼼히 체크를 해보고, 스스로 돌아볼 시간이 꼭 필요했다"고 그 이유를 설명했다.
그러면서 신세경은 "'지붕킥'의 유명세, 인기가 거대하고 날카로운 칼 같았다. 내가 잘 휘두르지 않으면 위험하다고 생각했다. 항상 말조심, 행동조심 해야 한다고 생각했다. 저뿐만 아니라 부모님도 같이 매사에 조심을 하신다"며 "매사에 신경을 쓰면서 지내니까 에너지 소모가 크다"고 솔직하게 털어놨다.
