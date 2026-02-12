'파반느' 변요한·문상민, '男男 키스신' 촬영 비화 "용기내서 한 번에 끝"

기사입력 2026-02-12 12:11


'파반느' 변요한·문상민, '男男 키스신' 촬영 비화 "용기내서 한 번에…
12일 메가박스 코엑스에서 열린 넷플릭스 영화 '파반느'의 제작보고회. 변요한(완쪽), 문상민이 포즈를 취하고 있다. 허상욱 기자wook@sportschosun.com

/2026.02.12/

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 변요한과 문상민이 영화 '파반느' 속 동성 키스신 촬영 비하인드를 전했다.

문상민은 12일 서울 강남구 삼성동 메가박스 코엑스에서 열린 넷플릭스 영화 '파반느' 제작보고회에서 "요한이 형이 용기내주신 덕분에 한 번에 촬영을 끝냈다"라고 했다.

20일 공개되는 '파반느'는 박민규 작가의 소설 '죽은 왕녀를 위한 파반느'를 원작으로 한다. 마음의 문을 닫고 살아가던 세 사람이 서로에게 빛이 되어주며 삶과 사랑을 마주하게 되는 영화로, '삼진그룹 영어토익반', '탈주'의 이종필 감독이 메가폰을 잡았다.

문상민과 극 중 변요한과의 키스신 촬영 과정에 대해 "요한이 형이 찍기 전에 귓속말로 '상민아 한번 세게 할게'라고 말씀하셨다. 형님이 용기내주신 덕분에 시원하게 한 번에 끝냈다"고 밝혔다. 이에 변요한은 "(키스신이) 경록이에게 굉장히 중요한 신이고, 영화 안에서 굉장한 반전신"이라고 밝힌 뒤 "오로지 인물에만 집중했기 때문에 크게 어렵지 않은 신이었다. 상민 씨가 말한대로 촬영을 한 번에 끝냈다. 다만 그 뒤 태도가 중요한데, 촬영하고 저희가 점점 더 멀어졌던 기억이 난다"고 너스레를 떨었다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'나는솔로' 17기 영숙, 5월 결혼한다..♥훈남 예비남편 첫 공개 "늘 날 챙겨주는 사람"

2.

유명 여배우, 남편 조건 공개했다 "전문직에 연봉 5천만원, 키는 175cm 이상"(옥문아)

3.

'49kg' 홍현희, 위고비 이어 보정 의혹.."안했는데 어쩌죠♥"

4.

안선영은 1,500만 원인데…KBS 개그맨, 현실 홈쇼핑 수입 공개 "20만 원"

5.

최양락♥팽현숙 "우리 카페, '불륜 성지'로 통했다"...은밀하게 '화초'까지 배치한 이유

연예 많이본뉴스
1.

'나는솔로' 17기 영숙, 5월 결혼한다..♥훈남 예비남편 첫 공개 "늘 날 챙겨주는 사람"

2.

유명 여배우, 남편 조건 공개했다 "전문직에 연봉 5천만원, 키는 175cm 이상"(옥문아)

3.

'49kg' 홍현희, 위고비 이어 보정 의혹.."안했는데 어쩌죠♥"

4.

안선영은 1,500만 원인데…KBS 개그맨, 현실 홈쇼핑 수입 공개 "20만 원"

5.

최양락♥팽현숙 "우리 카페, '불륜 성지'로 통했다"...은밀하게 '화초'까지 배치한 이유

스포츠 많이본뉴스
1.

"메시가 피하나" '선전포고' 손흥민 MLS 개막전, '메손대전' 불발 위기…햄스트링 부상→흥행 '빨간불'

2.

"英 식민지화 됐다" 제정신이야? 맨유 구단주, 충격적 인종차별 발언…팬 비난 봇물

3.

떡국 먹고 선수들과 추억도 쌓고, KB손해보험 설 명절 팬과 함께 행'복'한 홈경기 이벤트

4.

'충격! WBC 대악재 발생' 타격 연습 도중 손목뼈 골절이라니

5.

팀코리아의 뜨거운 겨울, 대한체육회 공식파트너도 함께 뛴다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.