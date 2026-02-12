'파반느' 변요한·문상민, '男男 키스신' 촬영 비화 "용기내서 한 번에 끝"

|
[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 변요한과 문상민이 영화 '파반느' 속 동성 키스신 촬영 비하인드를 전했다.
20일 공개되는 '파반느'는 박민규 작가의 소설 '죽은 왕녀를 위한 파반느'를 원작으로 한다. 마음의 문을 닫고 살아가던 세 사람이 서로에게 빛이 되어주며 삶과 사랑을 마주하게 되는 영화로, '삼진그룹 영어토익반', '탈주'의 이종필 감독이 메가폰을 잡았다.
문상민과 극 중 변요한과의 키스신 촬영 과정에 대해 "요한이 형이 찍기 전에 귓속말로 '상민아 한번 세게 할게'라고 말씀하셨다. 형님이 용기내주신 덕분에 시원하게 한 번에 끝냈다"고 밝혔다. 이에 변요한은 "(키스신이) 경록이에게 굉장히 중요한 신이고, 영화 안에서 굉장한 반전신"이라고 밝힌 뒤 "오로지 인물에만 집중했기 때문에 크게 어렵지 않은 신이었다. 상민 씨가 말한대로 촬영을 한 번에 끝냈다. 다만 그 뒤 태도가 중요한데, 촬영하고 저희가 점점 더 멀어졌던 기억이 난다"고 너스레를 떨었다.
안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com