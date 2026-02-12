‘흑백요리사2’ 효과 톡톡…콘텐트리중앙, 분기 영업익 46억원·메가박스도 반등
[스포츠조선 조민정 기자] 콘텐트리중앙이 3개 분기 연속 영업이익 흑자를 이어가며 연간 기준 흑자 전환에 성공했다.
콘텐트리중앙은 12일 공시를 통해 2025년 4분기 연결 기준 매출액 2696억 원, 영업이익 46억 원을 기록했다고 밝혔다. 이에 따라 연간 누적 영업이익도 흑자로 돌아섰다.
핵심 자회사 SLL은 2025년 연간 연결 매출 6704억 원, 영업이익 155억 원을 기록하며 출범 이후 최대 실적을 달성했다. EBITDA는 1701억 원을 기록했다. SLL 별도 기준 영업이익은 307억 원으로 역대 최고치를 경신했다. 4분기 연결 기준으로도 매출 1445억 원, 영업이익 13억 원을 기록해 전년 동기 대비 흑자 전환했다.
4분기에는 JTBC 드라마와 OTT 오리지널, 예능 등 총 15편, 131회차를 선보이며 역대 최대 방영 실적을 냈다. 넷플릭스 비영어 TV 부문 5주 연속 글로벌 1위를 기록한 '흑백요리사 2'를 비롯해 '캐셔로', '자백의 대가', '경도를 기다리며' 등이 해외 시장에서 성과를 냈다. 미국 레이블 wiip도 2025년 영업이익 흑자 전환에 성공했다.
2026년에는 영화 '왕과 사는 남자', 넷플릭스 오리지널 '레이디 두아', JTBC 드라마 '미혼남녀의 효율적 만남' 등을 선보이며 멀티 플랫폼 전략을 강화할 계획이다. 숏폼과 AI 기반 제작 등 신규 영역 확대도 예고했다.
메가박스는 4분기 매출 1002억 원, 영업이익 30억 원으로 전년 동기 대비 흑자 전환했다. 평균 티켓 단가 상승과 굿즈 판매 확대가 실적 개선에 기여했다.
플레이타임중앙은 4분기 매출 135억 원, 영업적자 11억 원을 기록했다. 방문객 감소 영향이 있었으나 객단가 개선세는 이어지고 있다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com
