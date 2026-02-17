유재석, 'SNL' 섭외받았다...칼같이 거절 "전 못 나가요" ('틈만나면')

기사입력 2026-02-17 21:44


[스포츠조선 이우주 기자] '틈만 나면,' 유재석이 'SNL코리아' 섭외를 단호하게 거절했다.

17일 방송된 SBS 예능프로그램 '틈만 나면,'에서는 정상훈, 지예은이 게스트로 출연했다.

지예은과 정상훈은 'SNL코리아' 선후배 사이. 지예은은 "곧 'SNL'에서 또 본다"며 새 시즌에 크루로 함께 출연한다고 밝혔다. 정상훈은 유연석에게 "시작한다고 알고 계시지 않냐. 섭외 갔을걸?"이라고 말했고 지예은 역시 "저희가 섭외하러 왔다"고 나섰다. 두 사람의 모습에 유재석 역시 "둘이 적극적이야"라며 웃었다.


지예은은 "저희가 거의 캐스팅 디렉터다. 재석 선배님은 어떠시냐"고 자연스럽게 유재석에게 'SNL 코리아' 섭외에 나섰지만 유재석은 "전 못 나간다"고 단호하게 말했다.

유연석은 "이렇게 단칼에 잘라야 되는데"라고 감탄했고 유재석은 "이렇게 해야 한다. 괜히 뭐 '생각해볼게' 이런 거 안 된다. 서로 바쁘다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

wjlee@sportschosun.com

