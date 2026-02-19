전현무, 결국 사망선고 내린다..'두쫀쿠' 유행 종결 예고('나 혼자 산다')

기사입력 2026-02-19 08:35


[스포츠조선 문지연 기자] '나 혼자 산다' 전현무가 '두쫀쿠' 유행의 종결을 알린다.

'나 혼자 산다'에서 전현무가 드디어 '무쫀쿠(전현무+두쫀쿠)' 만들기에 나선다. 직접 피스타치오를 까고, 카다이프를 만들어 완성하는 '근본의 무쫀쿠' 탄생이 예고된 가운데, '설마'가 부른 충격의 난장판 현장이 포착돼 시선을 강탈한다.

오는 20일 방송되는 MBC '나 혼자 산다'에서는 많은 이들의 성원에 힘입어 전현무가 '무쫀쿠' 만들기에 도전한다. 대한민국을 강타한 '두쫀쿠(두바이 쫀득 쿠키)'의 인기에 소환된 전현무는 "제가 '무쫀쿠'로 한번 찾아오겠다. 여러분이 많이 드실 수 있게 해드리겠다"라고 선포해 이목을 집중 시킨 바 있다.

이번 주 방송에서는 마침내 전현무의 '무쫀쿠' 탄생 현장이 공개될 예정으로 기대를 모은다. 전현무는 "근본으로 제대로 만들기 위해 제로 베이스로 시작하겠다"라는 포부를 밝히며, 피스타치오 까기부터 카다이프 만들기까지 온 과정에 정성을 쏟는다.

그 과정에서 난장판이 된 현장에 충격을 받은 그의 모습이 포착돼 눈길을 끈다. '설마'하던 순간이 현실이 된 상황 앞에서 그는 "제 자신이 싫었어요"라며 안타까움을 드러낸다. 과연 그에게 어떤 일이 벌어진 것인지 궁금증을 자아낸다.

전현무의 '무쫀쿠'는 기존 '두쫀쿠'와는 차원이 다른 사이즈와 비주얼로 남다른 존재감을 자랑한다. 또한 전현무는 "제 이름을 걸고 하는 작업이기 때문에 그림도 필수"라며 남다른 '무쫀쿠' 포장법을 보여줄 예정이다.

전현무는 무려 5시간에 걸쳐 탄생한 '지옥의 무쫀쿠'를 보고 "되게 귀해 보여!"라며 흡족해하는데, 과연 그 맛은 어떨지 기대가 쏠린다.

전현무의 '무쫀쿠' 탄생 현장은 오는 20일 오후 11시 10분에 방송되는 '나 혼자 산다'에서 확인할 수 있다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

