박지성·퍼디낸드·에브라 뭉친다 “승률 73% 목표, 실패하면 해체!"…OGFC, 수원삼성 레전드와 맞대결

최종수정 2026-03-06 11:40

사진제공=슛포러브

[스포츠조선 이현석 기자]전설적인 선수들이 결성한 레전드 팀 'OGFC'가 오는 4월 19일(일) 수원월드컵경기장에서 수원삼성 레전드 팀과 첫 경기를 치른다.

이번 경기는 단순한 친선전이 아닌 전·후반 90분 정규 경기로 진행된다. 양 팀은 최정예 레전드 선수단을 구성해 이벤트가 아닌 진검 승부를 펼칠 예정이다.

OGFC는 박지성, 리오 퍼디난드, 파트리스 에브라, 라이언 긱스 등 프리미어리그를 호령했던 선수들이 축구 콘텐츠·이벤트 제작사 '슛포러브'와 함께 결성한 독립 팀이다. 선수들이 현역 시절 보여주었던 '축구에 대한 꺼지지 않는 열정'과 '위닝 멘털리티(Winning Mentality)'를 다시 한번 그라운드 위에서 증명하겠다는 취지로 출범했다.

특히 OGFC는 '승률 73% 돌파'라는 상징적인 목표를 내세웠다. 73%는 선수들이 전성기 시절 기록했던 커리어 하이 승률을 의미한다. OGFC는 향후 전 세계를 무대로 다양한 레전드 팀과 맞대결을 펼치며 해당 승률을 넘어서는 것을 도전할 계획이다. 목표 승률에 도달하지 못할 경우 팀을 해체한다는 원칙 또한 함께 밝혔다.

OGFC의 첫 상대는 K리그를 대표하는 명문 구단 수원삼성 레전드 팀이다. 서정원, 조원희, 곽희주, 양상민 등 구단의 역사를 상징하는 선수들이 출전할 예정이다. 수원삼성은 올해 이정효 신임 감독 체제 아래 1부 리그 승격과 명가 재건을 목표로 하고 있으며, 이번 레전드 매치를 팬들과 소통하는 장이자 최고의 축제로 만들겠다는 계획이다.

이번 경기는 '꿈꾸던 축구 이벤트를 그라운드 위에 구현하는' 것을 목표로 하는 콘텐츠·이벤트 제작사 슛포러브가 주최한다. 슛포러브는 2024년과 2025년 '아이콘매치'를 기획·주관하며 국내 축구 이벤트 시장에서 새로운 형식의 콘텐츠를 선보여 왔다.

슛포러브 관계자는 "이번 경기는 단순한 이벤트 매치가 아니라, 선수들이 가슴 깊이 간직해온 축구에 대한 열정과 위닝 멘털리티를 다시 한번 그라운드에서 증명하기 위해 시작된 프로젝트"라며 "첫 무대를 K리그를 대표하는 명문 구단 수원삼성과 함께하게 돼 더욱 뜻깊다"고 덧붙였다.

한편, OGFC와 수원삼성 레전드 매치의 구체적인 출전 선수 명단 및 티켓 예매 정보는 슛포러브 및 수원삼성 공식 SNS 채널을 통해 순차적으로 공개된다.
이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

스포츠 많이본뉴스
1.

미쳤다! SD 송성문, '비거리 131m' 메이저리그 마수걸이포 작렬! 팀 12득점 빅이닝 포문 열었다

2.

'와 홈런 1위' 태극마크 단 美 거포들 신의 한 수였네…"엄마 더그아웃 뒤 2열 직관" 아이처럼 웃었다

3.

'KIA 초대박 예고' 이래서 비난 감수하고 뽑았구나…김도영만 '국대 타이거즈' 빛내는 게 아니다

4.

"한국 타선 미친 것 같아요" 위트컴 이렇게 신났는데, 휴스턴 감독도 '연타석 홈런' 지켜봤다...ML 개막 로스터 청신호

5.

'몰래 온 손님'의 극찬, "숨 막히는 타선 업그레이드, LG와 함께 2강 출발"

