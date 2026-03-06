박지성·퍼디낸드·에브라 뭉친다 “승률 73% 목표, 실패하면 해체!"…OGFC, 수원삼성 레전드와 맞대결

|
[스포츠조선 이현석 기자]전설적인 선수들이 결성한 레전드 팀 'OGFC'가 오는 4월 19일(일) 수원월드컵경기장에서 수원삼성 레전드 팀과 첫 경기를 치른다.
특히 OGFC는 '승률 73% 돌파'라는 상징적인 목표를 내세웠다. 73%는 선수들이 전성기 시절 기록했던 커리어 하이 승률을 의미한다. OGFC는 향후 전 세계를 무대로 다양한 레전드 팀과 맞대결을 펼치며 해당 승률을 넘어서는 것을 도전할 계획이다. 목표 승률에 도달하지 못할 경우 팀을 해체한다는 원칙 또한 함께 밝혔다.
OGFC의 첫 상대는 K리그를 대표하는 명문 구단 수원삼성 레전드 팀이다. 서정원, 조원희, 곽희주, 양상민 등 구단의 역사를 상징하는 선수들이 출전할 예정이다. 수원삼성은 올해 이정효 신임 감독 체제 아래 1부 리그 승격과 명가 재건을 목표로 하고 있으며, 이번 레전드 매치를 팬들과 소통하는 장이자 최고의 축제로 만들겠다는 계획이다.
슛포러브 관계자는 "이번 경기는 단순한 이벤트 매치가 아니라, 선수들이 가슴 깊이 간직해온 축구에 대한 열정과 위닝 멘털리티를 다시 한번 그라운드에서 증명하기 위해 시작된 프로젝트"라며 "첫 무대를 K리그를 대표하는 명문 구단 수원삼성과 함께하게 돼 더욱 뜻깊다"고 덧붙였다.
한편, OGFC와 수원삼성 레전드 매치의 구체적인 출전 선수 명단 및 티켓 예매 정보는 슛포러브 및 수원삼성 공식 SNS 채널을 통해 순차적으로 공개된다.
이현석 기자 digh1229@sportschosun.com