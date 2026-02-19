'찬너계' 강석우 "전작 성적 부진, 배우 그만둘까 고민…이미숙과 40년 만에 만나"

|
[스포츠조선 정빛 기자] 배우 강석우가 전작 성적 부진을 언급했다.
'찬란한 너의 계절에'는 '서른이지만 열일곱입니다', '그녀는 예뻤다', '고교처세왕'을 집필한 '청량 로맨스의 대가' 조성희 작가와 '팬레터를 보내주세요'와 '원더풀 월드'를 통해 섬세한 연출력을 인정받은 정상희 PD가 의기투합했다.
하지만 정상희 감독을 만나며 생각이 바뀌었다고 했다. 강석우는 "세상을 바라보는 시선이 참 아름다운 분이라 함께 작업하고 싶다는 마음이 들었다"고 밝혔고, 무엇보다 이미숙의 출연이 결정적인 계기가 됐다고 전했다.
강석우는 1986년 영화 '겨울 나그네' 이후 40년 만의 재회를 언급하며 "그때 마무리하지 못한 이야기를 이번에 이어가야겠다는 생각이 있었다. 예전처럼 설레는 감정은 아니지만 서로를 밝게 해주는 친구 같은 존재"라고 말했다.
이어 "배우로서의 마무리라는 의미도 있지만, 오랜 팬들에게 40년 후 두 사람의 모습을 보여주고 싶었다"며 결국 은퇴 생각을 접고 다시 연기에 임하게 됐다고 덧붙였다.
이미숙 역시 작품 참여 이유에 대해 "아날로그 감성을 좋아한다"며 "이 작품은 절제된 감정보다는 조금 더 설명적이고 나른한 분위기 속에서 각자의 계절을 돌아보게 한다. 황혼에 접어든 우리도 여전히 찬란함을 맞이할 수 있다는 지점이 마음에 들었다"고 설명했다.
MBC 새 금토드라마 '찬란한 너의 계절에'는 오는 20일 오후 9시 50분 첫 방송한다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com