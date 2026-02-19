'찬너계' 이성경 "'판사 이한영' 후속작 부담? 10년 전 '김복주' 때도 경쟁작 장난 아냐"

|
[스포츠조선 정빛 기자] 배우 이성경이 '판사 이한영' 후속작 편성에 대해 입을 열었다.
'찬란한 너의 계절에'는 '서른이지만 열일곱입니다', '그녀는 예뻤다', '고교처세왕'을 집필한 '청량 로맨스의 대가' 조성희 작가와 '팬레터를 보내주세요'와 '원더풀 월드'를 통해 섬세한 연출력을 인정받은 정상희 PD가 의기투합했다.
이성경 역시 부담보다는 작품 완성도에 집중하겠다는 입장이다. "10년 전 '역도 요정 김복주'를 할 때도 경쟁작이 만만치 않았지만 그때나 지금이나 마음은 같다"는 이성경은 "결과는 시청자 몫이고, 일단 부끄럽지 않은 작품을 만들자는 생각"이라고 밝혔다.
이어 "확실한 건 시청자들이 '깊게 앓을' 수 있는 드라마가 될 것"이라며 기대를 당부했다.
극 중 이성경은 국내 최고 하이엔드 패션 하우스 '나나 아틀리에'의 수석 디자이너 송하란을 연기한다. 하란은 무결점의 완벽해 보이는 이미지와 달리 사랑하는 사람들을 떠나보낸 상처로 스스로를 겨울에 가둔 인물이다. 하지만 찬과의 우연한 만남으로 일상에 균열이 생기며, 단단히 붙잡고 있던 삶의 균형이 흔들리기 시작한다.
채종협은 세계적인 애니메이션 스튜디오 소속 캐릭터 디자이너 선우찬 역을 맡는다. 찬은 햇살처럼 밝고 유쾌한 이면에 과거 의문의 사고로 인한 깊은 상처를 품고 살아가는 인물이다. 그러나 하란과의 만남을 통해 상상도 못한 비밀과 마주하며 인생의 새로운 국면을 맞게 된다.
MBC 새 금토드라마 '찬란한 너의 계절에'는 오는 20일 오후 9시 50분 첫 방송한다.
