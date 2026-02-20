명예영국인, 폭행·전과 루머에 뿔났다..“장군의 기세로 선처 없다”
[스포츠조선 박아람 기자] 유튜버 '명예영국인' 백진경이 악성 루머에 대해 강경 대응을 예고했다.
지난 19일 소속사 '두호코퍼레이션' 측은 공식 입장문을 통해 "SNS 및 온라인 커뮤니티에 게시·확산되고 있는 명예영국인 백진경 관련 내용은 객관적 사실과 전혀 부합하지 않는 명백한 허위 사실"이라고 밝혔다.
이어 "왜곡된 주장으로 아티스트와 회사의 명예를 중대하게 훼손한 불법행위"라고 강조하며 강경 대응 방침을 밝혔다.
소속사 측은 "해당 게시물 작성자에 대해 합의나 조정 절차 없이 민·형사상 고소를 포함한 즉각적인 법적 조치를 진행할 것"이라며 "허위 내용을 공유, 재게시, 2차 가공·유포하는 모든 행위 역시 동일하게 책임의 대상이 될 수 있다"고 경고했다.
문제가 된 게시물은 백진경의 과거를 언급하며 폭행과 전과 의혹 등을 나열하는 내용으로, 현재는 삭제된 상태다. 백진경 측은 "확인되지 않은 내용의 무분별한 확산은 또 다른 피해로 이어질 수 있다"며 팬들에게 근거 없는 추측이나 왜곡된 정보에 현혹되지 말 것을 당부했다.
백진경 역시 직접 입장을 전하며 "저에 대한 허위사실이 유포되고 있다는 제보를 받았다. 형법상 명예훼손 및 허위사실 유포에 해당하는 중대한 사안으로, 즉시 법적 조치를 진행할 예정"이라고 밝혔다.
그는 이어 악플 관련 글을 언급하며 "저는 장군의 기세로 선처하지 않는다"는 경고 메시지를 남겨 눈길을 끌었다.
한편 백진경은 유튜브 채널 '명예영국인'을 운영 중이며, SNS 팔로워 157만 명을 보유한 인플루언서이자 영국에서 활동하는 플러스 사이즈 모델로 알려져 있다.
