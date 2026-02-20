'방과후 태리쌤' 강남 "이렇게 마음고생 심했던 예능은 처음, 눈물 흘릴 뻔한 적도"

사진 제공=tvN

[스포츠조선 안소윤 기자] 방송인 강남이 '방과후 태리쌤' 촬영을 마친 소감을 전했다.

강남은 20일 tvN 새 예능프로그램 '방과후 태리쌤' 온라인 제작발표회에서 "그동안 예능 프로그램 촬영을 많이 해봤는데, 이렇게 마음고생이 심했던 예능은 처음"이라고 했다.

22일 첫 방송되는 '방과후 태리쌤'은 한 작은 마을 초등학교에 개설된 세상에서 단 하나뿐인 방과후 연극 수업을 다룬 리얼리티 신규 예능 프로그램으로, 박지예 PD와 황슬우 PD가 공동 연출을 맡았다.

연극반 선생님 김태리를 주축으로 보조 선생님에는 허당미와 친근함이 매력인 막내 최현욱과 의상, 소품, 홍보 등 일당백 역할을 하는 강남이 함께한다. 먼저 감자쌤 최현욱은 선생님 중 막내로서 예쁨을 받는 비결에 대해 "필살기라고 하기엔 좀 그런 게, 예쁨을 받았는지 모르겠다"고 해 강남과 코드 쿤스트의 원성을 샀다. 이어 본인과 같은 사회초년생을 향한 조언으로는 "형, 누나한테 먼저 다가가고, 용기를 갖는 것이 먼저다"고 했다. 그러자 코드 쿤스트는 "오히려 저희가 먼저 현욱이에게 다가갔다"면서도 "(현욱이가) 요리를 열심히 했다"고 칭찬했다.

북극쌤을 맡은 강남은 "그동안 예능 프로그램을 많이 찍긴 했는데, 이렇게 마음고생을 많이 한 예능은 처음이다"라고 말해 궁금증을 자아냈다.

이어 프로그램에 처음 합류했을 당시를 떠올리며 "이 정도로 힘들 줄 몰랐다. 저는 중간에 투입됐는데 다른 선생님들이 너무 힘들어할 때 와서 '어떻게 해야하지?' 싶었다. 공기에 익숙해지는데 시간이 조금 오래 걸렸던 것 같다"고 말했다.

또 '방과후 태리쌤'에서 멘털 케어를 담당한 강남은 "눈치를 많이 봐야 한다"고 너스레를 떨며 "눈물을 한 두세 번 정도 흘릴 뻔한 적 있었는데, 마음 상태가 각각 달랐다"고 전했다.

한편 '방과후 태리쌤'은 22일 오후 7시 40분 tvN에서 첫 방송된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

